Игорь Додон рассказал, когда пройдут внеочередные заседания парламента

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон подписал большинство законов, принятых накануне в парламенте. Об этом он заявил после еженедельного заседания в понедельник с премьер-министром Ионом Кику и председателем парламента Зинаидой Гречаной. Нынешнее заседание стало последним в таком составе.
"Мы говорили сегодня про подписание законов, принятых в парламенте. Большинство из них я подписал еще в пятницу. Сегодня, через несколько часов, подпишу законы о госбюджете и налогово-бюджетной политике. Промульгирую их сегодня, чтобы они были опубликованы завтра-послезавтра", - отметил действующий глава государства.
Он уточнил, что бюджеты государственного социального и обязательного медицинского страхования подписал ранее.
Игорь Додон также проинформировал, что в понедельник пройдет заседание постоянного бюро законодательного форума страны. Он уточнил, что осенне-зимняя сессия парламента закрыта, но ряд важных вопросов предстоит обсудить на внеочередных заседаниях, которые также пройдут на этой неделе.
"Сегодня в 14.00 собирается постоянное бюро парламента, чтобы назначить даты двух внеочередных заседаний. Скорее всего, первое состоится во второй половине дня в среду, на нем будет рассматриваться вотум недоверия правительству. Его выдвинули 34 депутата на прошлой неделе", - пояснил президент.
Второе внеочередное заседание законодательного форума состоится 24 декабря и будет посвящено инаугурации избранного президента - Майи Санду.
В заключение Игорь Додон добавил, что 23 декабря в первой половине дня выступит с обращением к гражданам Молдовы.
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