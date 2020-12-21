Игорь Додон рассказал, когда пройдут внеочередные заседания парламента

В Молдове предстоит насыщенная неделя: вступит в силу ряд законов, ожидается рассмотрение вотума недоверия правительству, обращение действующего президента к народу, а акже инаугурация нового главы государства.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон подписал большинство законов, принятых накануне в парламенте. Об этом он заявил после еженедельного заседания в понедельник с премьер-министром Ионом Кику и председателем парламента Зинаидой Гречаной. Нынешнее заседание стало последним в таком составе.

"Мы говорили сегодня про подписание законов, принятых в парламенте. Большинство из них я подписал еще в пятницу. Сегодня, через несколько часов, подпишу законы о госбюджете и налогово-бюджетной политике. Промульгирую их сегодня, чтобы они были опубликованы завтра-послезавтра", - отметил действующий глава государства.

Он уточнил, что бюджеты государственного социального и обязательного медицинского страхования подписал ранее.

Игорь Додон также проинформировал, что в понедельник пройдет заседание постоянного бюро законодательного форума страны. Он уточнил, что осенне-зимняя сессия парламента закрыта, но ряд важных вопросов предстоит обсудить на внеочередных заседаниях, которые также пройдут на этой неделе.

"Сегодня в 14.00 собирается постоянное бюро парламента, чтобы назначить даты двух внеочередных заседаний. Скорее всего, первое состоится во второй половине дня в среду, на нем будет рассматриваться вотум недоверия правительству. Его выдвинули 34 депутата на прошлой неделе", - пояснил президент.

Второе внеочередное заседание законодательного форума состоится 24 декабря и будет посвящено инаугурации избранного президента - Майи Санду.

В заключение Игорь Додон добавил, что 23 декабря в первой половине дня выступит с обращением к гражданам Молдовы.

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