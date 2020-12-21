Негуца отчитался о своей работе на должности посла Молдовы в России

За время своей работы дипломат провел ряд бесед и встреч с официальными лицами некоторых стран, а также принял участие в нескольких международных саммитах и заседаниях.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Андрей Негуца отчитался о своей работе на посту посла Молдовы в России и по совместительству в Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане.

"Мой мандат на посту посла Молдовы в России закончился. Считал необходимым разместить тезисы из моего отчета о деятельности за период 2017–2020 годов", — написал Негуца на своей странице в Facebook.

Деятельность по трем направлениям

Вступив в должность посла Молдовы в России весной 2017 года, дипломат за время своей деятельности по российскому направлению провел 75 встреч. Принял участие в 33 собраниях исполнительного комитета СНГ.

Посетил ряд важных для Молдовы политических, культурных, образовательных и научных мероприятий.

Также Негуца выполнил ряд поездок по регионам РФ, где компактно проживает молдавская диаспора, посещал экспозиции по продвижению молдавских товаров за рубежом, принимал участие в различных событиях в рамках пространства СНГ, в том числе присутствовал на открытии памятника Дмитрию Кантемиру в подмосковном музее-заповеднике Царицыно.

На пост посла Молдовы в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане Негуца вступил в 2018 году. За время своей работы по этим трем направлениям он провел 110 бесед и личных встреч с представителями власти и другими сановниками.

"Находился в составе молдавской делегации на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане в мае 2019 года и на неформальном саммите СНГ в декабре 2019-го", — уточняется в отчете.

Работа во время пандемии

Как уточняется в отчете, во время пандемии COVID-19 активность посольства Молдовы в России, Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане снизилась. Однако в этот период диппредставительство находилось на постоянной связи с молдавскими гражданами, пребывающими в указанных странах на момент объявления карантина и ограничений.

Несмотря на это, за 2020 год посол провел более 100 встреч и бесед, в том числе содействовал и принимал участие в визите в Россию молдавской делегации во главе с президентом Игорем Додоном в январе 2020 года, во встрече главы молдавского Минфина с российскими коллегами, способствовал проведению переговоров сторон для подписания соглашения о выделении Молдове российского кредита.

Также посол содействовал визиту в Москву примара Кишинева Иона Чебана, а позднее — молдавского военного контингента для участия в параде Победы к 75-летию со дня окончания ВОВ.

Почему отозвали посла

Напомним, Андрей Негуца был отозван со своей должности 9 декабря решением правительства.

Посол Молдовы в России Андрей Негуца отозван – решение правительства>>>

Глава Кабинета министров Ион Кику отметил, что причина отзыва посла заключается в "постыдном акте, который был выявлен несколько дней назад". Речь идет о контрабанде анаболиков с участием машины с дипномерами, приписанной к посольству Молдовы в РФ.

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