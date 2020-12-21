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Конституционный суд

PAS снова обратилась в Конституционный суд

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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https://ru.sputnik.md/politics/20201221/32971627/PAS-snova-obratilas-v-Konstitutsionnyy-sud.html

Новое обращение в Конституционный суд подала партия "Действие и солидарность" (PAS). Оно касается внесения поправок в Уголовно-процессуальный кодекс.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Депутат парламентской фракции PAS Серджиу Литвиненко снова обратился в Конституционный суд. На своей странице в Facebook он сообщил, что на этот раз речь идет о законе, который вносит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.

Парламент Молдовы.
© Sputnik / Mihai Caraus
PAS: принятые парламентом законы нужно признать неконституционными

Кроме того, закон о внесении изменений в некоторые нормативные акты, который был принят парламентом на прошлой неделе, также включает поправки к закону о функционировании Национального органа по неподкупности. По мнению депутата, с принятием этого закона все, кто стал владельцем имущества незаконно, не смогут быть привлечены к ответственности.

"Учитывая, что деятельность Национального органа по неподкупности практически парализована, никаких дел по "незаконному обогащению" существовать не может. В среднесрочной и долгосрочной перспективе закон может сделать невозможным наказание тех, кто разграбил страну", — написал Литвиненко в Facebook.

Народный избранник считает закон неконституционным, поскольку тот не отвечает критериям ясности, противоречит концепции верховенства закона, нарушает принцип отсутствия обратной силы и был принят с нарушением Основного закона и Регламента парламента.

Литвиненко также обратился в Конституционный суд с просьбой приостановить действие закона, чтобы действующий президент Игорь Додон не мог подписать его и чтобы документ не был опубликован в Monitorul Oficial.

Ранее депутаты от нескольких оппозиционных фракций заявили, что подадут в Конституционный суд жалобы на ряд законов, принятых парламентом 16 декабря. Так, закон о функционировании языков на территории Республики Молдова был оспорен в КС депутатом от Партии национального единства Октавианом Цыку. Однако суд отклонил его обращение, так как на момент проверки не было обнаружено оснований для приостановления действия документа. "Автор запроса не представил аргументов в связи с возможным ущербом и неизбежными и непоправимыми негативными последствиями применения оспариваемого закона", — говорится в решении КС.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (93)

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