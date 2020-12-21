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Андриан Канду

Депутаты от Pro Moldova опротестовали в КС отмену "закона о миллиарде"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201221/32972150/deputaty-pro-moldova-oprotestovali-v-ks-otmenu-zakona-o-milliarde.html

Информацию о подаче запроса в Конституционный суд представил лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду заявил, что опротестовал в Конституционном суде решение парламента об отмене "закона о миллиарде".

За соответствующий законопроект на пленарном заседании парламента 16 декабря проголосовали 56 депутатов от фракций ПСРМ и "Шор", а также надфракционной платформы Pentru Moldova.

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© Sputnik / Mihai Caraus
Депутаты отменили "закон о миллиарде": что это значит

По словам Андриана Канду, отмена принятого в 2016 году так называемого "закона о миллиарде" подрывает отношения Молдовы с МВФ и ставит под вопрос будущие перспективы финансирования страны, что угрожает экономической безопасности государства. Это решение также повлияет на рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ) с высокой вероятностью повышения процентных ставок по ним из-за восприятия ГЦБ как финансовых инструментов с высоким риском, заявил Канду.

Кроме того, лидер Pro Moldova считает, что оспариваемый закон был принят с нарушением принципа разделения властей в государстве.

Напомним, в 2016 году Национальный банк выдал трем банкам, задействованным в "краже века", кредиты, покрывающие похищенные средства, под правительственные гарантии.

Правительство, в свою очередь, передало Нацбанку гособлигации на сумму более 13 миллиардов леев. Они были выданы под 5% на 25 лет. В 2016 году эти средства были переведены в государственный долг: таким образом, тяжесть последствий банковского мошенничества легла на плечи населения республики.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (93)

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