В Молдове хотят внести в УК наказание за фашистскую и ксенофобную символику

Законодательство Молдовы запрещает использование нацистской символики, однако наказание за нарушение этих положений не определено.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Создание и поддержка фашистских, расистских или ксенофобных организаций должны наказываться лишением свободы на срок до 10 лет. Об этом говорится в проекте поправок к ряду законодательных актов, одобренных парламентской комиссией по вопросам права, назначениям и иммунитету.

Законопроект предусматривает внесение поправок в Уголовный кодекс и Закон "О свободе выражения мнения".

Согласно проекту, виновные в нарушении будут наказаны тюремным заключением на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на период до 10 лет. Юридическое лицо ждет штраф в размере до 150 000 леев и ликвидация.

В то же время за отрицание или публичное оспаривание холокоста или его последствий документом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Авторы проекта предлагают, чтобы распространение и публичное использование фашистских, расистских или ксенофобных символов, пропаганда культа лиц, окончательно осужденных за преступления против мира и безопасности человечества или за военные преступления и преступления против человечности, карались штрафами до 50 000 леев, или неоплачиваемой работой в пользу общества продолжительностью до 240 часов, или лишением свободы на срок до 3 лет.

"Голосуя по этому законопроекту во имя основополагающих ценностей верховенства закона, Республика Молдова подтвердит свою приверженность борьбе с расовой дискриминацией, ксенофобией и антисемитизмом", — говорится в информационной записке к проекту.

Законодательная инициатива принадлежит депутатам от ПСРМ Никите Цуркану, Гайку Вартаняну, Виталию Евтодиеву и Василию Боле.

Нацистская символика в Молдове официально запрещена с 2003 года

Напомним, что запрет нацистской символики действует в Молдове с 2003 года в соответствии с Законом "О противодействии экстремистской деятельности".

В июне 2020 года законопроект о запрете ксенофобной символики уже был предложен парламенту депутатами от ПСРМ. Но разразился скандал — оказалось, что в тексте документа содержалось предложение запретить также и "тоталитарную коммунистическую символику". Тогда авторы проекта заявили, что текст был искажен в процессе обсуждения в парламенте, поэтому проект отозвали на доработку.

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