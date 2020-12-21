Платформа DA опротестовала ряд законов, принятых в парламенте

Главная причина недовольства — документы "принимались с нарушением парламентского регламента, в ночное время, нормативные акты также плохо продуманы и составлялись без дискуссий со специалистами".

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Депутаты платформы DA оспорили в Конституционном суде ряд законов, принятых в парламенте на последнем заседании осенне-зимней сессии. Об этом сообщил лидер политического формирования Андрей Нэстасе.

"Наша платформа вновь поставлена в ситуацию, когда мы вынуждены опротестовывать в КС ряд законов", — отметил он.

По его словам, депутаты Мария Чобану, Дину Плынгэу и Ливиу Вовк оспорили несколько законов, в том числе о мобильных аптеках.

По мнению авторов запроса, власти пошли на принятие этого нормативного акта, поскольку не могут справиться с эпидемиологической ситуацией.

Главная причина недовольства депутатов — "законы принимались с нарушением парламентского регламента, в ночное время, а также нормативные акты плохо продуманы и составлялись без дискуссий со специалистами".

"Сегодня мы подали жалобу в Конституционный суд. Это касается и закона о функционировании языков. Прошлый такой закон КС признал устаревшим", — уточнил Плынгэу.

Закон о функционировании языков

Депутаты парламента 16 декабря в окончательном чтении утвердили 55 голосами законопроект о функционировании языков, закрепляющий в том числе статус русского языка как языка межнационального общения.

С момента обретения независимости и до июня 2018 года базовым документом всей языковой политики в Республики Молдова был Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР".

Этот закон тогда еще Верховный совет МССР принял 1 сентября 1989 года. За день до этого в Верховном совете утвердили закон "О возврате молдавскому языку латинской графики".

С введением в действие этих законов на территории Молдовы единственным государственным стал молдавский язык. При этом закон гарантировал использование языков других этнических групп, живущих на территории республики.

Русский получил статус языка межнационального общения, что должно было обеспечить соблюдение прав русскоязычного населения республики. Гражданам предоставлялось право в отношениях с органами государственной власти выбирать молдавский или русский язык общения, госслужащих закон обязывал владеть обоими языками, а также закреплял их право на обучение на молдавском и русском.

С 1989 года закон о функционировании языков не претерпел значимых изменений. За 30 лет в него внесли всего несколько правок, да и те носили редакционный или уточняющий характер. За всю историю независимости ни один созыв молдавского парламента не решился внести коррективы в статус используемых в Молдове языков.

Сохраняла статус-кво и принятая в 1994 году Конституция: необходимость сохранения закона о функционировании языков закрепили в тексте основного закона.

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