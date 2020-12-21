"Не федерализация": Влах призвала политиков "почитать" принятые законы о Гагаузии

Законопроекты, оговаривающие статус и полномочия Гагаузии, не вредят суверенитету страны. Тем же, кто считает иначе, башкан Гагаузии Ирина Влах порекомендовала внимательно "почитать" принятые в парламенте документы.

КОМРАТ, 21 дек — Sputnik, Максим Топал. На ежегодной итоговой пресс-конференции глава автономии подчеркнула, что в принятых правящим большинством в парламенте страны двух из трех законопроектов, входящих в так называемый "гагаузский пакет", нет "ни одного слова о федерализации".

"Рекомендую всем политикам, которые очень жестко критикуют законы, в первую очередь ответить на вопрос: "Вы читали эти проекты или нет?" Когда я услышу, что да, они их прочитали, тогда я начну с ними дискутировать", — заявила Ирина Влах.

Она поделилась уже имеющимся опытом: "Когда я задавала вопросы некоторым депутатам парламента, членам правительства и даже одному премьер-министру, который критиковал данные законопроекты, все отвечали одно — "нет".

Парламент Молдовы 16 декабря принял во втором чтении два закона, оговаривающие придание Гагаузии "особого уровня управления" в системе административно-территориального деления республики и закрепляющие этот специальный статус в законе о местном публичном управлении.

Все три законопроекта были разработаны в совместной согласительной комиссии, в которую вошли депутаты парламента и Народного собрания, а также международные эксперты.

"Эти замечательные законы позволяют начать диалог и выстраивать хорошие взаимоотношения между Кишиневом и Комратом и, самое главное, начать доверять друг другу. Это то, чего нам всегда не хватает, когда одна сторона говорит "вы нам не дали", а другая – "мы вам даем много". Эти законопроекты дают возможность наконец-то начать спокойно разговаривать и быть хорошим примером. Для Приднестровья в том числе. Почему нет?" — подчеркнула Ирина Влах.

Пакет из трех "гагаузских законов" был разработан по итогам заседания совместной рабочей группы парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии (НСГ). Законопроекты, по задумке авторов, были призваны гармонизировать законодательство страны и автономии, четко разграничив зоны ответственности официальных Кишинева и Комрата.

Самым главным в них является законодательное присуждение Гагаузии "особого уровня управления" и запрет для парламента на любые изменения закона об особом правовом статусе Гагаузии от 1994 года без наличия положительного заключения Народного собрания автономии.

Эти законы были разработаны в 2016 году. Однако юридическая комиссия парламента до неузнаваемости изменила все три закона и вынесла на голосование депутатского корпуса. После консультация с властями Гагаузии президент Игорь Додон отказался подписывать их и вернул документы в парламент на доработку.

Уже в июле 2020 года группа депутатов от Партии социалистов вновь зарегистрировала "гагаузский пакет" законов, но в его первоначальном виде. Эти законы и были приняты парламентом страны в декабре в двух чтениях, вызвав недовольство парламентской оппозиции.

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