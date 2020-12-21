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Ирина Влах.

Влах: Гагаузия стремится выстраивать хорошие отношения с регионами России

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201221/32976191/vlakh-gagauziya-delaet-mnogoe-dlya-vystraivaniya-khoroshikh-otnosheniy-s-regionami-rossii.html

Власти автономии готовы создавать условия для бизнеса и продолжать сотрудничество со всеми странами-партнерами.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Гагаузия стремится поддерживать хорошие отношения с российскими регионами, но политическая нестабильность в Кишиневе затрудняет экономическое сотрудничество между странами и их регионами. Об этом во время итоговой ежегодной пресс-конференции заявила башкан Гагаузии Ирина Влах.

Посол России в Молдове Олег Васнецов и башкан Гагаузии Ирина Влах
© Sputnik / Maxim Topal
Посол России передал Гагаузии гуманитарный груз из Московской области

"Мы и наши предшественники выстраивали хорошие отношения с Россией и регионами Российской Федерации. Но очень многое от нас не зависит. Когда правительство страны готово работать с правительством другой страны, то и нам, регионам, намного проще", — говорит Влах. 

По словам башкана, за период ее мандата, на протяжении довольно длительного периода времени между Молдовой и Российской Федерацией были сложные отношения.

"Это не позволяло нам быть более активными во взаимоотношениях на уровне регионов. Но тем не менее мы достаточно активно сотрудничаем с Санкт-Петербургом, с Республикой Татарстан, с Московской областью. Но любая инвестиция — она любит ясность", — говорит Влах.

По словам башкана, Гагаузия стремится к сотрудничеству со всеми партнерами.

"Мы стремимся создать условия для всех инвесторов на 360 градусов. Мы считаем, что в экономическом сотрудничестве не должно быть оппонентов или врагов. Мы продолжим сотрудничество со всеми нашими партнерами", — заявила Влах.

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