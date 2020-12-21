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Ион Кику.

Решено, когда парламент рассмотрит проект вотума недоверия правительству Кику

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (293)
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Sputnik Молдова
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Запланировано два пленарных заседания высшего законодательного органа в рамках его внеочередной сессии.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Внеочередная сессия молдавского парламента: первое специальное заседание намечено на 23 декабря. Депутаты рассмотрят проект вотума недоверия правительству под руководством Иона Кику.

"В среду, 23 декабря, парламент соберется на пленарное заседание, которое начнется в 15.00, чтобы обсудить вотум недоверия по поводу деятельности правительства", — сообщили в пресс-службе.

А 24 декабря депутаты соберутся еще на одно спецзаседание, на котором состоится инаугурация нового президента.

Кто инициировал вотум недоверия Кабмину Кику

Фракции PAS, DA и демократы 16 декабря инициировали вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику. Декларацию зачитал глава фракции PAS Игорь Гросу.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
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Он отметил, что Кабинет министров под руководством Кику не справился с управлением ситуацией в период пандемии COVID-19, — до сих пор не проводится массовое тестирование граждан, медицинский персонал не защищен от рисков заражения вирусом, экономическая ситуация ухудшается.

"Если это правительство останется, то могут возникнуть трудности с выплатой пенсий и зарплат... Необходимо, чтобы это правительство ушло и сформировать новый Кабмин, поддержанный парламентом, избранный в рамках досрочных парламентских выборов. Подписанты просят отставки правительства", — заявил Гросу.

Спикер парламента Зинаида Гречаная отметила, что парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету должна изучить проект вотума.

Не первый раз

PAS и DA ранее (16 июля) уже инициировали вотум недоверия правительству Иона Кику, который депутаты рассмотрели 20 июля. Тогда парламентариям не удалось отправить Кабмин в отставку. Против этого проголосовали депутаты Партии социалистов и Демократической партии. Независимый депутат Александр Олейник воздержался от высказывания своей позиции по этому вопросу.

Когда был утвержден Кабмин Кику

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Правительство во главе с Ионом Кику было утверждено 14 ноября 2019 года, когда в парламенте поддержали вотум недоверия предыдущему премьеру Майе Санду. За него тогда проголосовали 63 депутата от фракций партий социалистов и демократов.

В марте состав Кабинета министров несколько изменился, после того как фракции социалистов и демократов подписали соглашение о создании парламентского большинства. Однако осенью этого года демократы объявили, что намерены отозвать своих министров из правительства Иона Кику, а 9 ноября премьер представил обновленный состав Кабмина, который продолжает работу по сей день.

Почему сессия парламента внеочередная?

Депутаты парламента проголосовали 16 декабря за закрытие осенне-зимней сессии.

"В этих условиях, когда такая накаленная обстановка, мы сумели принять большинство законопроектов из повестки дня. В качестве председателя парламента предлагаю закрыть сессию", — заявила спикер Зинаида Гречаная.

Тогда же она пояснила, что постоянное бюро назначит дату заседания законодательного органа для рассмотрения вотума недоверия правительству Иона Кику, который зарегистрировали депутаты от DA, PAS и ДПМ. "Ожидается еще одно специальное заседание в связи с инаугурацией избранного президента", — сказала тогда Гречаная.

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