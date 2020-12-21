Глава автономии Ирина Влах предлагает коллегам из региона и всей страны меньше заниматься набившей оскомину политикой, больше времени посвящать экономике и развитию, а также перестать гордится званием "аграрной страны".

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Развитие местной инфраструктуры, укрепление автономии с помощью "пакета гагаузских законов", изучение родного и государственного языка, строительство объектов социально-культурного назначения — главные темы ежегодной итоговой пресс-конференции Ирины Влах, состоявшийся в пригородном к Комрату селе Кирсово.

Развитие региона

По словам башкана, в 2020 году несмотря на пандемию в Гагаузии строили больше, чем в 2019 году. В ходе своего непродолжительного отчета она представила некоторые цифры.

На реконструкцию и оснащение всех 17 действующих в автономии медучреждений власти региона направили 27 миллионов леев. Разработаны проекты для реконструкции 217 километров дорог. Приоритетные проекты — объездная дорога вокруг Комрата и трасса Комрат -Джурджулешты. Отремонтировано также 125 участков местных дорог во всех 26 городах и селах региона.

Благодаря масштабной реконструкции дорог в автономии было создано около тысячи рабочих мест. "Зарплата в этой области составляла 8-9 тысяч леев", — заявила башкан.

По ее словам 24 миллиона инвестировано в строительство и развитие сетей водоснабжения и канализации в Комрате и еще 8 селах.

За последний год в автономии активно занимались развитием, ремонтом и переоснащением образовательных учреждений. Суммарные расходы на образование в регионе в 2020 году превышают полмиллиарда леев.

Особо выделила башкан строительство нового корпуса лицея им. Михая Еминеску в Комрате.

"Это один из моих любимых проектов. Проект Правительства Румынии, которое выделило 15 миллионов леев, и Правительства Молдовы, которое предоставило пять миллионов леев. Благодаря открытию корпуса количество учеников в лицее вырастет с 500 до 700″, — рассказала Влах.

Инвестиционные проекты

Башкан перечислила ряд инвестиционных проектов, реализуемых в регионе. Среди них — привлечение сети ритейлеров, обеспечивших около 100 рабочих мест, создание IT-хаба и строительство стадиона в Комрате.

"Мы хотим чтобы крупные IT-компании приходили в регион и наши специалисты работали в этих компаниях. Мы стараемся активно инвестировать в образование. Мы должны перестать уповать на то, что Молдова аграрная страна. Молодежь не хочет оставаться здесь, потому что не хочет работать в сельском хозяйстве. Мы делаем ставку на индустриализацию", — рассказала Влах.

Своеобразным ключом к успеху лидер гагаузской автономии назвала дистанцирование от политических дрязг и споров.

"Нам всем необходимо дистанцироваться от политических конфликтов. И в новом году сосредоточится на развитии региона и страны", — подытожила глава Гагаузии..

Гагаузия — центральные власти

Влах надеется на хорошие рабочие отношения с президентом.

"Думаю, что будут хорошие рабочие отношения. Я работала с 2 президентами и пятью премьер-министрами, в том числе с премьером Майей Санду", — ответила Влах на вопрос о том, какими будут отношения с избранным президентом.

"Никакой федерализации"

Ирина Влах поприветствовала принятие парламентом двух из трех законов так называемого "гагаузского пакета". Она также попросила оппозиционных депутатов не опротестовывать документы.

"У меня всегда была просьба не делать на Гагаузии политику. Просьба не обжаловать с КС эти законы, это будет неправильно в том числе по отношению к европейским партнерам, которые помогли нам реализовать эти проекты", — обратилась к депутатам Влах.

Глава автономии подчеркнула, что в принятых в парламенте страны двух из трех законопроектов, входящих в так называемый "гагаузский пакет", нет "ни одного слова о федерализации".

"Рекомендую всем политикам, которые очень жестко критикуют законы, в первую очередь ответить на вопрос: "Вы читали эти проекты или нет?" Когда я услышу, что да, они их прочитали, тогда я начну с ними дискутировать", — заявила Влах.

Отношения с Россией

Власти гагаузской автономии готовы создавать условия для бизнеса и продолжать сотрудничество со всеми странами-партнерами.

По словам башкана, Гагаузия делает многое для налаживания хороших отношений с российскими регионами, но политическая нестабильность в Кишиневе затрудняет экономическое сотрудничество между странами и их регионами.

"Мы и наши предшественники выстраивали хорошие отношения с Россией и регионами Российской Федерации. Но очень многое от нас не зависит. Когда правительство страны готово работать с правительством другой страны, то и нам регионам намного проще", —сказала она.

По словам главы автономии, за период ее мандата на протяжении довольно длительного периода времени отношения между Молдовой и Российской Федерацией были сложные отношения.

Языковой вопрос

Влах также приветствовала принятие Закона о функционировании языков в Молдове

"Чем больше возможностей для изучения языков будет в стране, тем комфортнее будут себя чувствовать ее жители", — считает они.

Башкан объяснила свою позицию по названию государственного языка.

"Я сказала что изучаю румынский язык. Как назвать этот язык, есть мнения разные. Я не хочу участвовать в этой полемике. В ней не может быть победителей. Я хочу чтобы мы выучили этот язык. Вы не представляете как мне сейчас легко. Будет время начну учить английский", — призналась Влах.

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