Социалисты рассказали, поддержат ли они вотум недоверия правительству Кику

В преддверии заседания парламента 23 декабря, на котором предстоит обсуждение вотума недоверия Кабину под руководством Иона Кику, фракция социалистов собралась на заседание с участием действующего президента страны.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Депутаты-социалисты не поддержат отставку Кабинета министров. Об этом заявил действующий президент Игорь Додон по итогам заседания фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) во вторник, в котором он принял участие.

"Говорили о запланированном на 23 декабря внеочередном заседании парламента, где планируется обсуждение вотума недоверия правительству Иона Кику. По итогам дискуссии депутаты ПСРМ решили, что не поддержат отставку Кабинета министров, но подтвердили свою позицию о необходимости роспуска парламента и проведения досрочных выборов", — сообщил Додон.

По его словам, в этом контексте члены фракции социалистов продолжат обсуждение, чтобы найти оптимальный вариант запуска процедуры роспуска высшего законодательного органа.

Кроме того, как сообщил Додон, в ходе заседания стороны обсудили итоги осенней сессии законодательного органа.

Кто инициировал вотум недоверия Кабмину Кику

Фракции PAS, DA и демократы 16 декабря инициировали вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику. Декларацию зачитал глава фракции PAS Игорь Гросу.

Он отметил, что Кабинет министров под руководством Кику не справился с управлением ситуацией в период пандемии COVID-19, до сих пор не проводится массовое тестирование граждан, медицинский персонал не защищен от рисков заражения вирусом, экономическая ситуация ухудшается.

"Если это правительство останется, то могут возникнуть трудности с выплатой пенсий и зарплат... Необходимо, чтобы это правительство ушло и сформировать новый Кабмин, поддержанный парламентом, избранный в рамках досрочных парламентских выборов. Подписанты просят отставки правительства", — заявил Гросу.

Не первый раз

PAS и DA ранее (16 июля) уже инициировали вотум недоверия правительству Иона Кику, который депутаты рассмотрели 20 июля. Тогда парламентариям не удалось отправить Кабмин в отставку. Против этого проголосовали депутаты Партии социалистов и Демократической партии. Независимый депутат Александр Олейник воздержался от высказывания своей позиции по этому вопросу.

Когда был утвержден Кабмин Кику

Правительство во главе с Ионом Кику было утверждено 14 ноября 2019 года, когда в парламенте поддержали вотум недоверия предыдущему премьеру Майе Санду. За него тогда проголосовали 63 депутата от фракций партий социалистов и демократов.

В марте состав Кабинета министров несколько изменился после того, как фракции социалистов и демократов подписали соглашение о создании парламентского большинства. Однако осенью этого года демократы объявили, что намерены отозвать своих министров из правительства Иона Кику, а 9 ноября премьер представил обновленный состав Кабмина, который продолжает работу по сей день.

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