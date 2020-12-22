Что обсудили приднестровские парламентарии с российскими депутатами

ТИРАСПОЛЬ, 22 дек — Sputnik. Приднестровские депутаты на площадке Государственной Думы РФ встретились с российскими коллегами. На повестке были темы гражданства, экономики, образования и межпарламентского сотрудничества.

Как сообщили в парламентской пресс-службе, в рамках визита состоялась встреча с представителями фракции политической партии "Справедливая Россия", фракции "Единая Россия". Депутаты приняли участие также в круглом столе с представителями комитетов российского парламента.

"Хотел бы вас заверить, что с нашей стороны в этой непростой и становящейся более сложной ситуации, мы постараемся сделать все, что возможно. Огромное количество проблем, которые предстоит решить и решить только вместе", — отметил председатель Комитета по образованию и науке Госдумы РФ Вячеслав Никонов.

В состав делегации вошли глава законодательного собрания Приднестровья Александр Коршунов, депутат Руслан Гареев, председатель горсовета Тирасполя Вадим Дони и полномочный представитель приднестровского законодательного органа в РФ по межпарламентскому сотрудничеству Ольга Гукаленко.

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