Кику рассказал о судьбе правительства и парламента Молдовы

Глава молдавского Кабмина заявил, что в среду рассчитывает провести дискуссии со спикером парламента, действующим президентом, а также избранным главой государства.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику сообщил, что заседание Правительства, которое состоялось во вторник, может оказаться последним в таком составе.

"Велика вероятность, что это последнее заседание Правительства в таком составе. Говорю об этом, учитывая и завтрашнее рассмотрение вотума недоверия в Парламенте, но и с учетом той цели, которую мы обсуждали и с которой мы все согласились, — роспуска нынешнего парламента, не представляющего уже интересы граждан Молдовы", — сказал Кику.

По его словам, он попросил провести в среду дискуссии со спикером парламента Зинаидой Гречаной, действующим президентом Игорем Додоном, а также избранным главой государства Майей Санду.

"Чтобы обсудить способы роспуска Парламента. Но повторю, что сегодняшнее заседание может стать последним в таком составе Кабмина. Завтра у меня состоятся такие дискуссии. Когда у нас будет четкий взгляд, как начать процедуру досрочных выборов и роспуска парламента, то выйдем с заявлением", — отметил Кику.

Кто инициировал вотум недоверия Кабмину Кику

Фракции PAS, DA и демократы 16 декабря инициировали вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику. Декларацию зачитал глава фракции PAS Игорь Гросу.

Он отметил, что Кабинет министров под руководством Кику не справился с управлением ситуацией в период пандемии COVID-19, до сих пор не проводится массовое тестирование граждан, медицинский персонал не защищен от рисков заражения вирусом, экономическая ситуация ухудшается.

"Если это правительство останется, то могут возникнуть трудности с выплатой пенсий и зарплат... Необходимо, чтобы это правительство ушло и сформировать новый Кабмин, поддержанный парламентом, избранный в рамках досрочных парламентских выборов. Подписанты просят отставки правительства", — заявил Гросу.

Социалисты уже заявили, что не поддержат отставку Кабинета министров.

Не первый раз

PAS и DA ранее (16 июля) уже инициировали вотум недоверия правительству Иона Кику, который депутаты рассмотрели 20 июля. Тогда парламентариям не удалось отправить Кабмин в отставку. Против этого проголосовали депутаты Партии социалистов и Демократической партии. Независимый депутат Александр Олейник воздержался от высказывания своей позиции по этому вопросу.

Когда был утвержден Кабмин Кику

Правительство во главе с Ионом Кику было утверждено 14 ноября 2019 года, когда в парламенте поддержали вотум недоверия предыдущему премьеру Майе Санду. За него тогда проголосовали 63 депутата от фракций партий социалистов и демократов.

В марте состав Кабинета министров несколько изменился после того, как фракции социалистов и демократов подписали соглашение о создании парламентского большинства. Однако осенью этого года демократы объявили, что намерены отозвать своих министров из правительства Иона Кику, а 9 ноября премьер представил обновленный состав Кабмина, который продолжает работу по сей день.

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