Кику анонсировал отставку Правительства Молдовы

Молдавский Кабинет министров под руководством премьера Иона Кику продержался чуть больше года и готов уйти в отставку.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Правительство Молдовы под руководством Иона Кику собирается уходить в отставку. Об этом заявил премьер в среду на брифинге.

"Как известно, есть только два пути для роспуска парламента и досрочных выборов. Одна из них - отставка правительства. В этих условиях я предложу отставку премьера и правительства. Чтобы эта процедура началась как можно быстрее", – сказал Кику.

По его словам, в среду у него состоится встреча с избранным президентом Молдовы Майей Санду, чтобы обсудить вопрос исполнения правительством обязанностей в последующий период.

"Это взвешенное решение. На данном этапе это подходящий момент", - сказал действующий президент Игорь Додон.

Он считает, что решение Кику подать в отставку было принято не по причине выдвинутого ему вотума недоверия некоторыми депутатами и не под давлением протестующих, а для того, чтобы запустить процедуру досрочных парламентских выборов.

Как считает Додон, избранный президент должна взять на себя полную ответственность за происходящее в стране и начать дискуссии с фракциями по новому правительству или по повестке досрочных выборов в парламент. "Мы готовы к этим дискуссиям", - сказал действующий президент.

Спикер парламента Зинаида Гречаная объявила, что запланированное на среду заседание законодательного органа по вотуму недоверия кабмину не состоится, так как в этом уже нет необходимости.

Что говорит закон

Согласно Конституции республики, Правительство до принесения присяги членами нового Кабинета министров исполняет только функции управления общественными делами.

Когда утвердили Кабмин Кику

Правительство во главе с Ионом Кику было утверждено 14 ноября 2019 года, когда в парламенте поддержали вотум недоверия предыдущему премьеру Майе Санду. За новый кабмин тогда проголосовали 63 депутата от фракций партий социалистов и демократов.

Сам Кику, представляя правительственную программу в парламенте, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. На заседании 14 ноября парламент одобрил назначение нового правительства во главе с премьером Кику, после чего его члены приняли присягу и официально вступили в должности.

В марте состав Кабинета министров несколько изменился, после того как фракции социалистов и демократов подписали соглашение о создании парламентского большинства. Однако осенью этого года демократы объявили, что намерены отозвать своих министров из правительства Иона Кику, а 9 ноября премьер представил обновленный состав кабмина.

Вотумы недоверия

Вотумы недоверия правительству Кику инициировали дважды. Первый раз - 16 июля. Авторами выступили фракции PAS и DA. Вотум недоверия депутаты рассмотрели 20 июля. Тогда парламентариям не удалось отправить Кабмин в отставку. Против этого проголосовали депутаты Партии социалистов и Демократической партии. Независимый депутат Александр Олейник воздержался от высказывания своей позиции по этому вопросу.

Второй раз вотум недоверия Кабмину Кику инициировали 16 декабря — фракции PAS, DA и демократы. В среду, 23 декабря, парламент должен был собраться на специальное пленарное заседание, намеченное на 15.00, чтобы обсудить этот вопрос.

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