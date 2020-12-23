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Заседание молдавского Кабинета министров под руководством Иона Кику

Кику анонсировал отставку Правительства Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
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Молдавский Кабинет министров под руководством премьера Иона Кику продержался чуть больше года и готов уйти в отставку.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Правительство Молдовы под руководством Иона Кику собирается уходить в отставку. Об этом заявил премьер в среду на брифинге.

"Как известно, есть только два пути для роспуска парламента и досрочных выборов. Одна из них - отставка правительства. В этих условиях я предложу отставку премьера и правительства. Чтобы эта процедура началась как можно быстрее", – сказал Кику.

По его словам, в среду у него состоится встреча с избранным президентом Молдовы Майей Санду, чтобы обсудить вопрос исполнения правительством обязанностей в последующий период.

"Это взвешенное решение. На данном этапе это подходящий момент", - сказал действующий президент Игорь Додон.

Он считает, что решение Кику подать в отставку было принято не по причине выдвинутого ему вотума недоверия некоторыми депутатами и не под давлением протестующих, а для того, чтобы запустить процедуру досрочных парламентских выборов.

Как считает Додон, избранный президент должна взять на себя полную ответственность за происходящее в стране и начать дискуссии с фракциями по новому правительству или по повестке досрочных выборов в парламент. "Мы готовы к этим дискуссиям", - сказал действующий президент.

Спикер парламента Зинаида Гречаная объявила, что запланированное на среду заседание законодательного органа по вотуму недоверия кабмину не состоится, так как в этом уже нет необходимости.

Что говорит закон

Согласно Конституции республики, Правительство до принесения присяги членами нового Кабинета министров исполняет только функции управления общественными делами.

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Что ждет Молдову, если Ион Кику подаст в отставку с поста премьера

Когда утвердили Кабмин Кику

Правительство во главе с Ионом Кику было утверждено 14 ноября 2019 года, когда в парламенте поддержали вотум недоверия предыдущему премьеру Майе Санду. За новый кабмин тогда проголосовали 63 депутата от фракций партий социалистов и демократов.

Сам Кику, представляя правительственную программу в парламенте, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. На заседании 14 ноября парламент одобрил назначение нового правительства во главе с премьером Кику, после чего его члены приняли присягу и официально вступили в должности.

В марте состав Кабинета министров несколько изменился, после того как фракции социалистов и демократов подписали соглашение о создании парламентского большинства. Однако осенью этого года демократы объявили, что намерены отозвать своих министров из правительства Иона Кику, а 9 ноября премьер представил обновленный состав кабмина.

Ион Кику
© Photo : Miroslav Rotari
Кику заявил, когда в Молдове могут состояться досрочные парламентские выборы

Вотумы недоверия

Вотумы недоверия правительству Кику инициировали дважды. Первый раз - 16 июля. Авторами выступили фракции PAS и DA. Вотум недоверия депутаты рассмотрели 20 июля. Тогда парламентариям не удалось отправить Кабмин в отставку. Против этого проголосовали депутаты Партии социалистов и Демократической партии. Независимый депутат Александр Олейник воздержался от высказывания своей позиции по этому вопросу.

Второй раз вотум недоверия Кабмину Кику инициировали 16 декабря — фракции PAS, DA и демократы. В среду, 23 декабря, парламент должен был собраться на специальное пленарное заседание, намеченное на 15.00, чтобы обсудить этот вопрос.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (97)

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