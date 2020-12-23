Телеканал NTV Moldova полностью возобновил трансляцию российских программ

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Телеканал NTV Moldova возобновил в полном объеме трансляцию российских новостных программ. Решение последовало после принятия в парламенте поправок к Кодексу аудиовизуальных медиауслуг, сообщило руководство телекомпании.

Это решение приветствовала депутат парламента от Партии социалистов, бывший руководитель телеканала NTV Moldova Адела Рэйляну.

"Сегодня, после позорного решения 2017 года, когда власти решили вместо меня, что смотреть по телевизору, я дышу полной грудью. Молодцы коллеги по фракции, благодаря которым, начиная с сегодняшнего дня, мы можем следить за новостями со всего мира, в том числе и из России", — написала она в Facebook.

Почему в Молдове не транслировали новости из России

Ранее NTV Moldova, как и другие молдавские телеканалы, был вынужден отказаться от показа новостных российских программ, перерыв действовал в течение трех лет.

Ограничивающие вещание российских телеканалов поправки в Кодекс о телевидении и радио были приняты в декабре 2017 года по инициативе правящего большинства, которое контролировала Демократическая партия во главе с Владимиром Плахотнюком. Поправки предусматривали запрет на ретрансляцию в стране информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В число стран, которые подписали, но не ратифицировали конвенцию, вошла и Россия.

Хотя действующий президент Игорь Додон в то время отказался промульгировать поправки, они вступили в силу. Для этого главу государства, по сложившейся тогда практике, временно отстранили от должности, передав его полномочия спикеру парламента Андриану Канду.

Против ограничения трансляций российских телепрограмм выступала и парламентская фракция Партии социалистов (ПСРМ), которая сначала находилась в оппозиции, а в 2019 году стала правящей партией, вступив в коалицию сначала с блоком ACUM, а затем с Демократической партией.

Однако поправки, сделавшие возможным возобновление трансляции российских программ в полном объеме, были приняты после распада правящей коалиции. В результате, 17 декабря, депутатами фракций ПСРМ и партии "Шор", при поддержке надфракционного формирования Pentru Moldova, в Кодекс аудиовизуальных медиауслуг были внесены поправки, которые предоставляли право на ретрансляцию "третьим странам", не подписавшим Конвенцию о трансграничном телевидении.

Принятый закон промульгировал действующий президент Игорь Додон, который заявил, что "отныне цензура на телеканалах отменяется, и вскоре на них вернутся выпуски новостей российских телеканалов, а также других телеканалов, чье вещание было запрещено".

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