Гагаузия отмечает 26-летие со дня основания автономии

В 1994 году был принят Закон "Об особом правовом статусе Гагаузии", который до сих пор считается одним из образцовых в международном законодательстве.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах выступила с поздравлением по случаю 26-й годовщины создания автономии.

"Двадцать шесть лет нашей Гагаузии - это 26 лет выученных уроков, которые сегодня свидетельствуют о том, что мы подготовлены перейти на следующий уровень развития", — говорится в поздравлении главы автономии.

Влах отметила, что Гагаузия демонстрирует устойчивое и планомерное развитие: "Мы строим детсады и школы, возводим дороги и мосты, прокладываем водопроводы и газопроводы. Привлекаем инвесторов и создаём тысячи стабильных рабочих мест. Мы интенсивно проводим индустриализацию региона. Для этих целей мы развиваем профессиональное и высшее образование, восстанавливаем учебные помещения и студенческие общежития. Мы понимаем, что инженеры являются локомотивом индустриализации, и поэтому будем готовить технических специалистов здесь, в Гагаузии", — говорится в поздравлении башкана.

Жителей и руководство Гагаузии поздравил также действующий президент Молдовы Игорь Додон. Он отметил, что на прошлой неделе парламент принял два закона, которые "вносят свой вклад в гармонизацию местного законодательства в соответствии с положениями Конституции, законодательства Республики Молдова и Закона об особом правовом статусе от 1994 года". Эти законопроекты были промульгированы и уже вступили в силу, подчеркнул Додон.

Премьер-министр Ион Кику на своей странице в Facebook отметил, что Закон об особом правовом статусе Гагаузии "заложил основу для обеспечения политической и экономической стабильности, всеобъемлющего и многостороннего развития, сохранения и продвижения национальных ценностей и национальной самобытности гагаузов, поддержания добрых отношений между этническими группами, которые формировались на этой земле веками".

Как создавалась Гагаузская автономия

В декабре 1994 года парламент Молдовы принял Закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери), наделивший регион с компактным проживанием гагаузов правами автономии. 22 июля 1995 года Вулканештский, Комратский и Чадыр-Лунгский районы стали внутренними районами Гагаузии, однако границы районов изменились после референдума, проведенного в вышеперечисленных селах, а также в соседних Бессарабском и Тараклийском районах.

Принятие Закона "Об особом правовом статусе Гагаузии" завершило период напряженности в отношениях между Кишиневом и Комратом, который в 1990 году едва не привел к кровопролитным столкновениям. Создание автономии приветствовало международное сообщество, а Закон "Об особом правовом статусе Гагаузии" эксперты международных организаций называли образцовым примером мирного разрешения конфликтов, возникающих внутри государства.

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