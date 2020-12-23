Гагаузия отмечает 26-летие со дня основания автономии

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах выступила с поздравлением по случаю 26-й годовщины создания автономии.
"Двадцать шесть лет нашей Гагаузии - это 26 лет выученных уроков, которые сегодня свидетельствуют о том, что мы подготовлены перейти на следующий уровень развития", — говорится в поздравлении главы автономии.
Жителей и руководство Гагаузии поздравил также действующий президент Молдовы Игорь Додон. Он отметил, что на прошлой неделе парламент принял два закона, которые "вносят свой вклад в гармонизацию местного законодательства в соответствии с положениями Конституции, законодательства Республики Молдова и Закона об особом правовом статусе от 1994 года". Эти законопроекты были промульгированы и уже вступили в силу, подчеркнул Додон.
Премьер-министр Ион Кику на своей странице в Facebook отметил, что Закон об особом правовом статусе Гагаузии "заложил основу для обеспечения политической и экономической стабильности, всеобъемлющего и многостороннего развития, сохранения и продвижения национальных ценностей и национальной самобытности гагаузов, поддержания добрых отношений между этническими группами, которые формировались на этой земле веками".
Как создавалась Гагаузская автономия
В декабре 1994 года парламент Молдовы принял Закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери), наделивший регион с компактным проживанием гагаузов правами автономии. 22 июля 1995 года Вулканештский, Комратский и Чадыр-Лунгский районы стали внутренними районами Гагаузии, однако границы районов изменились после референдума, проведенного в вышеперечисленных селах, а также в соседних Бессарабском и Тараклийском районах.
Принятие Закона "Об особом правовом статусе Гагаузии" завершило период напряженности в отношениях между Кишиневом и Комратом, который в 1990 году едва не привел к кровопролитным столкновениям. Создание автономии приветствовало международное сообщество, а Закон "Об особом правовом статусе Гагаузии" эксперты международных организаций называли образцовым примером мирного разрешения конфликтов, возникающих внутри государства.
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