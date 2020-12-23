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Игорь Додон

Видео – Обращение действующего президента Молдовы: о чем заявил Игорь Додон

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (97)
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/10/32509658.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201223/32997922/video-obraschenie-deystvuyuschego-prezidenta-moldovy-o-chem-zayavil-igor-dodon.html

Игорь Додон подвел итоги своего президентского мандата:он рассказал о главных вопросах, которые предстоит решить новому президенту страны.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Действующий глава государства Игорь Додон выступил с брифингом в среду. Это его заключительное обращение к народу на посту президента страны. 

Ровно четыре года назад Додон принял присягу и вступил в должность президента Республики Молдова. Уже 24 декабря состоится инаугурация избранного президента Майи Санду. 

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (97)

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