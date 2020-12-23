Видео – Обращение действующего президента Молдовы: о чем заявил Игорь Додон

Игорь Додон подвел итоги своего президентского мандата:он рассказал о главных вопросах, которые предстоит решить новому президенту страны.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Действующий глава государства Игорь Додон выступил с брифингом в среду. Это его заключительное обращение к народу на посту президента страны.

Ровно четыре года назад Додон принял присягу и вступил в должность президента Республики Молдова. Уже 24 декабря состоится инаугурация избранного президента Майи Санду.

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