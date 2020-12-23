Додон: с 24 декабря ответственность за страну – на Майе Санду

Действующий глава государства рассказал о том, каким должен быть новый президент, и о своих дальнейших шагах.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Действующий президент Игорь Додон заочно обратился к избранному главе государства Майе Санду, которая официально вступит в должность 24 декабря.

"Президент должен быть медиатором между политическими силами и брать ответственность за сложный диалог между разными политическими партиями", – сказал Додон.

По его словам, глава государства должен быть государственником, а не рядовым политиком – политические интересы нужно оставить в стороне, а также быть ближе к простым людям.

"Президент должен быть взвешенным в отношениях с внешними партнерами. Не надо искать врагов. Не надо вовлекать Молдову, наш народ в геополитическую борьбу между сильными мира – Россией, ЕС, США и так далее. Во главе должны быть интересы Молдовы, а наши интересы заключаются в том, чтобы мы были в хороших отношениях со всеми", – отметил Додон.

Как считает действующий глава государства, президент должен быть президентом большинства граждан.

"Не пытайтесь столкнуть разные категории граждан, разные этносы, потому что это приведет к сложной ситуации в обществе", – добавил Додон.

Говоря о своем президентском сроке он сообщил, что в среду исполнилось четыре года с момента его вступления на пост президента.

"Это были сложные четыре года. Хочу разделить их на три этапа. Первый: 2016 – июнь 2019 года – этап олигархического правления, второй этап, когда была коалиция между социалистами, PAS и DA, а третий этап – с ноября 2019-го и по сей день – один из самых сложных периодов современной Молдовы, за исключением, возможно, приднестровского конфликта. Был диалог между правительством, парламентом и президентом", – сказал он.

Одним из своих главных достижений за четыре года мандата Игорь Додон считает то, что он "был рядом с гражданами".

Как рассказал Додон, он намерен вернуться на пост главы Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) – на 30 декабря намечен съезд политформирования, где будет принято официальное решение на этот счет.

"Мы готовы вести дискуссии со всеми депутатами парламента и новым президентом, чтобы найти решение – назначить переходное правительство или обсудить шаги для досрочных парламентских выборов... Последующий период будет очень интересным. Когда заканчивается одна партия, то начинается сразу же другая. Все только начинается", – сказал Додон.

Он обратил внимание, что в его адрес и адрес правительства прозвучало "много критики со стороны тех, кто сейчас перенимает всю ответственность за ситуацию в стране с завтрашнего дня".

"Было много критики, много электоральных обещаний. Посмотрим, как вы их выполняете. Покажите теперь, что вы можете", – заключил Додон.

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