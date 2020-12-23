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Пленарное заседание парламента. Архивное фото

Депутаты DA обиделись, что Кику решил уйти в отставку без их помощи

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (295)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201223/33001861/deputaty-da-obidelis-chto-kiku-reshil-uyti-v-otstavku-bez-ikh-pomoschi.html

В платформе DA когнитивный диссонанс: отставка правительства, о которой объявил премьер, им по душе, но они недовольны тем, что отменено заседание парламента, где планировалось обсудить вотум недоверия Кабмину Кику.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Партия "Платформа DA" приняла к сведению намерение премьера Иона Кику подать в отставку.

В DA напомнили, что отставка нынешнего правительства – одна из целей "Платформы", которую они преследуют на протяжении долгого времени, упомянув, что вотум недоверия они продвигают еще с июня.

"В то же время осуждаем добровольный акт спикера парламента, который самовольно аннулировал заседание законодательного органа, намеченное на 15.00, где надлежало рассмотреть вотум недоверия правительству Кику", – сказано в заявлении политформирования, опубликованном в Facebook.

В платформе обратили внимание, что DA настаивает на досрочных парламентских выборах. При этом они, по мнению членов политформирования, должны быть запущены незамедлительно в соответствии с конституционными процедурами и организованы "ответственным переходным правительством, способным справиться с экономическим кризисом и кризисом в области здравоохранения до следующих досрочных, свободных и справедливых парламентских выборов".

Заседание молдавского Кабинета министров под руководством Иона Кику
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кику анонсировал отставку правительства Молдовы

В среду премьер Ион Кику анонсировал отставку правительства Молдовы. По его словам, в среду у него состоится встреча с избранным президентом Молдовы Майей Санду, чтобы обсудить вопрос исполнения правительством обязанностей в последующий период.

Спикер парламента Зинаида Гречаная объявила, что запланированное на среду заседание законодательного органа по вотуму недоверия Кабмину не состоится, так как в этом уже нет необходимости.

По его словам, на среду у него запланирована встреча с избранным президентом Молдовы Майей Санду, чтобы обсудить вопрос исполнения правительством обязанностей в последующий период.

"Это взвешенное решение. На данном этапе это подходящий момент", – сказал действующий президент Игорь Додон.

Он считает, что решение Кику подать в отставку было принято не по причине выдвинутого ему вотума недоверия некоторыми депутатами и не под давлением протестующих, а для того, чтобы запустить процедуру досрочных парламентских выборов.

Как считает Додон, избранный президент должна взять на себя полную ответственность за происходящее в стране и начать дискуссии с фракциями по новому правительству или по повестке досрочных выборов в парламент. "Мы готовы к этим дискуссиям", – сказал действующий президент.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (295)

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