Отставка правительства Кику: первые реакции политиков

Среди парламентариев мнения разделились. Одни готовы к переговорам по формированию нового “переходного” правительства, другие настаивают на скорейшей организации досрочных выборов.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Премьер-министр Ион Кику объявил на брифинге 23 декабря о том, что намерен покинуть пост. Отставка премьера автоматически влечет за собой уход всего правительства и открывает путь к досрочным выборам. Sputnik Молдова собрал первые реакции молдавских политиков на это резонансное событие.

Президент Игорь Додон

Додон считает, что решение Кику подать в отставку было принято не по причине выдвинутого ему вотума недоверия некоторыми депутатами и не под давлением протестующих, а для того, чтобы запустить процедуру досрочных парламентских выборов.

"Это взвешенное решение. На данном этапе это подходящий момент", – сказал действующий президент.

Он считает, что избранный президент должна взять на себя полную ответственность за происходящее в стране и начать дискуссии с фракциями по новому правительству или по повестке досрочных выборов в парламент. "Мы готовы к этим дискуссиям", – сказал Додон.

Спикер парламента Зинаида Гречаная

Спикер парламента и председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная назвала решение Кику взвешенным и верным.

"Хочу искренне поблагодарить премьера за работу. Передайте благодарность всей команде. Наверное, за очень долгое время у нас было хорошее сотрудничество между парламентом, правительством и президентом. Этот парламент, который не представляет волю избирателей, голосовавших в 2019 году, должен уйти. Давайте как можно скорее назначим досрочные выборы", – заявила Гречаная.

Пария "Платформа Достоинство и правда" (DA)

Платформа DA "приняла к сведению" намерение Иона Кику уйти в отставку с должности премьер-министра Республики Молдова и неожиданно осудила отмену рассмотрения вотума недоверия в парламенте.

"Мы также осуждаем волюнтаристский акт председателя парламента, которая самовольно отменила заседание высшего законодательного форума страны, на котором должен был рассматриваться вотум недоверия правительству Кику", – заявили в DA.

В партии отметили, что выступают за скорейшее проведение досрочных парламентских выборов, "которые будут организованы немедленно в соответствии с конституционными процедурами или организуются ответственным переходным правительством, способным справиться с экономическим кризисом и кризисом в области здравоохранения до следующих досрочных, свободных и справедливых парламентских выборов".

Pro Moldova

Лидер группы Pro Moldova Андриан Канду назвал правительство Кику неудачной вехой в история страны и заявил о необходимости подумать о нуждах граждан.

"Pro Moldova всегда призывала к отставке правительства за грубые ошибки и плохое управление. Как бы много они ни пели друг другу, социалисты за последний год испытали грандиозный провал. Один за другим они уходят, и это хорошо. Но это момент, когда мы должны задуматься о том, что мы делаем с теми, кто остался, то есть с жителями страны. Нам нужно сосредоточиться на этом как можно скорее", – написал Канду в соцсети.

Демпартия

В разговоре со Sputnik Молдова почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков заявил, что даже до наступления досрочных выборов Молдове необходимо новое "переходное", или технократическое правительство, и демократы готовы участвовать в его формировании.

"Было понятно, что так произойдет. Это общее решение, не премьера. Сейчас важнее думать, что будет дальше. Мы живем в сложный период, ситуация в стране сложная. До выборов по самым оптимистичным оценкам 4-5 месяцев. Нужно, чтобы кто-то занимался экономикой, социальными вопросами", - заявил Дьяков.

Лидер демократов заявил, что Демпартия будет готова поддержать установление переходного правительства, если оно будет действительно технократическим. По словам Дьякова, сама Санду может быть посредником и инициатором такой дискуссии.

Партия "Действие и солидарность" (PAS)

Один из лидеров PAS Игорь Гросу на коротком брифинге в офисе партии объявил, что отставка правительства Кику стала возможной благодаря давлению граждан, которые захотели сменить политический класс.

"Отставка Кику открывает путь, самый короткий, к досрочным выборам. Сейчас много сценариев обсуждается. В этом парламенте нет большинства, способного избрать ответственное правительство, которое бы отвечало ожиданиям граждан. Другое правительство означает откладывание досрочных выборов. Этого граждане не хотят. Досрочные выборы – единственный путь", – заявил Гросу.

Когда утвердили Кабмин Кику

Правительство во главе с Ионом Кику было утверждено 14 ноября 2019 года, когда в парламенте поддержали вотум недоверия предыдущему премьеру Майе Санду. За новый Кабмин тогда проголосовали 63 депутата от фракций партий социалистов и демократов.

Сам Кику, представляя правительственную программу в парламенте, сообщил, что Кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. На заседании 14 ноября парламент одобрил назначение нового правительства во главе с премьером Кику, после чего его члены приняли присягу и официально вступили в должности.

В марте состав Кабинета министров несколько изменился после того, как фракции социалистов и демократов подписали соглашение о создании парламентского большинства. Однако осенью этого года демократы объявили, что намерены отозвать своих министров из правительства Иона Кику, а 9 ноября премьер представил обновленный состав Кабмина.

Вотумы недоверия

Вотумы недоверия правительству Кику инициировали дважды. Первый раз – 16 июля. Авторами выступили фракции PAS и DA. Вотум недоверия депутаты рассмотрели 20 июля. Тогда парламентариям не удалось отправить Кабмин в отставку. Против этого проголосовали депутаты Партии социалистов и Демократической партии. Независимый депутат Александр Олейник воздержался от высказывания своей позиции по этому вопросу.

Второй раз вотум недоверия Кабмину Кику инициировали 16 декабря – фракции PAS, DA и демократы. В среду, 23 декабря, парламент должен был собраться на специальное пленарное заседание, намеченное на 15.00, чтобы обсудить этот вопрос.

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