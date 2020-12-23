Продлена договоренность по железнодорожному сообщению между берегами Днестра

Решение о новом сроке действия соглашения, остающегося в силе уже восемь лет, касается грузового транспорта.

ТИРАСПОЛЬ, 23 дек – Sputnik. Кишинев и Тирасполь продлили на ближайшие полгода действие протокольного решения, касающегося возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья. Документ подписан без организации личной встречи.

"Согласно достигнутой договоренности документ будет действовать до 30 июня 2021 года", – пояснили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья.

В протоколе обозначено, что его подписывают "из необходимости дальнейшего улучшения жизни населения на обоих берегах Днестра", а также, чтобы "продолжить реализацию взятых на себя обязательств по обеспечению свободы передвижения людей, товаров и услуг".

Стороны также обязуются в случае необходимости проводить консультации для оперативного решения любых проблемных вопросов.

Первое протокольное решение о принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья было принято 30 марта 2012 года. С тех пор дополнительным документом сторонами продлевается время его действия.

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