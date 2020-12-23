Правительство Кику уходит в отставку: что будет дальше – полный расклад

Интересные вещи происходят в молдавском "королевстве", правительство подает в отставку накануне вступления в должность избранного президента. О том, что ждет Молдову в ближайшее время, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Глава молдавского Кабинета министров Ион Кику объявил в среду об отставке, не дожидаясь обсуждения вотума недоверия правительству в парламенте. Это решение не стало чем-то неожиданным. Во всяком случае, накануне он дал понять, что заседание Кабмина 22 декабря может стать последним в таком составе, так как в стране необходимы досрочные выборы. В первой половине среды он провел дискуссии со спикером парламента и действующим президентом Молдовы, которые поддержали его предложение подать в отставку. Что последует за этим шагом правительства, рассказали аналитики и депутаты.

Что говорит закон?

Исходя из положения Конституции, в случае отставки премьер-министра уходит все правительство. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявил политолог Виктор Жук.

"С сегодняшнего дня Молдова вступает в другую фазу. Согласно статье 103 п.2 Конституции, Кабинет министров исполняет только функции управления общественными делами. Однако в то же время создаются предпосылки для главной цели практически большинства политических игроков – досрочных парламентских выборов", – уточнил Жук.

В то же время, как считает эксперт, на определенный период Молдова останется с исполняющим обязанности правительством, а парламент будет на каникулах, так как осенняя сессия закрыта.

Аналитик отметил, что в Молдове должны соблюдаться все основы правового государства.

"Если Основной закон, согласно статье 85, подразумевает определенные положения, чтобы КС констатировал условия для досрочных выборов, тогда было бы возможным сформировать техническое правительство, которое бы подготовило эти выборы", – сказал Жук.

Просто так "досрочные" не назначить

По словам аналитика, в Молдове просто так нельзя сегодня объявить досрочные парламентские выборы.

"Парламент функционален. А правительство исполняет обязанности. Нужно, чтобы глава государства дважды предложил кандидата в премьеры, чтобы он попробовал сформировать Кабмин. Лишь после того, как две попытки президента будут исчерпаны, обращаться в КС, чтобы констатировать условия для досрочных выборов", – пояснил Жук.

По его словам, Майя Санду может предложить претендента в премьеры либо от партии, которую она возглавляла, либо от другого политформирования, или же кандидата, который не состоит ни в одной партии.

Он также добавил, что в перерыве между парламентскими сессиями у политиков есть возможность попытаться ускорить события, иначе мы рискуем погрузиться в вакуум и законодательную неопределенность на более длительный период.

Что будет дальше? Взгляд из парламента

Депутат-социалист Олег Липский на вопрос Sputnik о том, что будет дальше после отставки правительства, отметил, что жизнь продолжается.

"Правительство получило все необходимые документы, чтобы страна и экономика функционировала, бюджет работал. Какой-то трагедии в этом нет. С завтрашнего дня новый президент страны должна заниматься проблемами страны… От нее очень многое зависит. Сейчас страна под руководством нового президента, от которого зависит, будет предложено правительство или не будет, если будет, то какое, будет ли начата процедура досрочных выборов или нет", - сказал Липский.

Лидер фракции DA Александр Слусарь в комментарии Sputnik отметил, что с юридической точки зрения все понятно – есть два варианта: или сразу объявляют конституционные процедуры по досрочным выборам, или будет переходное правительство, которому предстоит организовать выборы. Плюсы и минусы, как считает депутат, есть и у первого, и второго вариантов.

"Мы готовы к любому сценарию и выступаем за досрочные выборы... Транзитное правительство, конечно, нуждается в разблокировании отношений с внешними партнерами, в решении наиболее острых проблем, в том числе сельхозпроизводителей. Посмотрим, если госпожа президент захочет этого, и, если есть возможность формирования такого правительства в парламенте", – уточнил Слусарь.

Депутат-демократ Игорь Время в комментарии Sputnik отметил, что переходное правительство может работать в течение определенного времени для выхода из кризиса, для нахождения консенсуса и так далее.

"Если правительство назначат, то оно полностью функционально, если нет, то понятно, что решением станет роспуск парламента и досрочные выборы… Мы неоднократно говорили, чтобы был политический консенсус, чтобы готовиться к досрочным выборам", – сказал Время.

Расклад в парламенте

Политолог Корнелиу Чуря считает, что после отставки правительства последуют переговоры между политическими партиями.

"Речь идет о президенте, PAS и социалистах. Они должны обговорить способ достижения ситуации, когда можно будет пойти на досрочные выборы. Ситуация довольно сложная, потому что для проведения досрочных выборов необходимо сотрудничество всех политических партий. А этого достичь очень сложно", – сказал аналитик.

По его словам, в любой момент могут появиться штрейкбрехеры, которые, к примеру, проголосуют в парламенте за какого-то кандидата, за которого не нужно было голосовать.

Когда могут пройти досрочные выборы

Политолог, депутат первого парламента республики Валентин Крылов в эфире радиостудии Sputnik заявил, что после отставки правительства будет провоцирование досрочных выборов и именно форсированное их проведение весной 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova