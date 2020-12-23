Додон: обсуждение отставки правительства Кику началось после выборов

Однако, по его словам, перед тем, как пойти на этот шаг, необходимо было принять "все важные документы".

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон рассказал, когда было принято решение об отставке кабмина Иона Кику.

"Сегодняшнее решение об отставке правительства мы обсуждали давно – сразу после второго тура президентских выборов. Но мы, как ответственные люди, решили, что сначала примем все важные документы", - заявил Додон в эфире одного из телеканалов.

По его словам, главным образом нужно было утвердить бюджеты государства и обеспечить финансовую стабильность страны в будущем году.

К этому глава государства добавил, что решение премьера не связано с давлением протестующих аграриев, а в первую очередь – ситуацией в парламенте. В то же время, Додон считает, что вотум недоверия не имел шансов в высшем законодательном собрании.

"Твердо уверен, что вотум недоверия не прошел бы. И давление тут не при чем, ведь у нас были и более масштабные протесты. Речь идет только о досрочных выборах. Этот парламент должен уйти в историю", – отметил действующий президент.

По мнению Додона, в стране пора запускать процедуру досрочных парламентских выборов, чему поспособствуют отставка правительства и в дальнейшем – действия избранного президента Майи Санду.

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