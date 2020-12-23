Глава государства – о возможном переходном правительстве: мы готовы голосовать

Действующий президент страны рассказал, как может развиваться политическая ситуация в стране после ухода в отставку правительства.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Cоциалисты готовы поддержать переходное правительство, которое может предложить избранный президент Майя Санду. Нужно дать возможность новому главе государства решить проблемы общества. Такое заявление сделал действующий глава государства Игорь Додон.

"Это будет важный и непростой период, когда будущий президент должен будет взять на себя ответственность за страну. Мы слышали слова о том, что мы не остановили засуху, пандемию. У вас есть все возможности с завтрашнего дня, чтобы вы показали способности", – отметил Додон.

По его словам, ПСРМ не остнется в стороне.

"Мы поможем вам голосовать за переходное правительство. Рассматриваем все варианты. Мы даем возможность президенту страны, который вступает в должность, выполнить свою предвыборную программу", – сказал глава государства.

К этому он добавил: "знаю, какая там команда, и мы готовы протянуть им руку помощи".

Додон уверен, что Санду, вступив в должность, должна инициировать переговоры с парламентскими фракциями ввиду формирования нового правительства, важно быть посредником, чтобы помочь политическим силам найти компромисс во имя интересов общества.

"Начиная с завтрашнего дня, Санду должна принять ответственность за страну и начать дискуссии с партиями, определить дорожный лист на 3-4 месяца, инициировать досрочные выборы в апреле или мае, хотя скорее это будет май-июнь", – полагает президент.

Он подчеркнул, что уже слышал много мнений о том, что в данной ситуации в стране не стоит выдвигать никакого кандидата, чтобы якобы ускорить досрочные выборы, но такой сценарий для страны нежелателен.

"Пусть лучше скажут юристы, но это может означать узурпацию власти. Согласно Конституции, сразу после отставки правительства президент должен выполнить свою функцию – это провести дискуссии и выдвинуть кандидата", – заключил Додон.

Глава молдавского Кабинета министров Ион Кику объявил в среду об отставке, не дожидаясь обсуждения вотума недоверия правительству в парламенте. При этом Кику неоднократно поддерживал идею досрочных парламентских выборов в стране.

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