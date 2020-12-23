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Игорь Додон и Дмитрий Козак.

Додон прокомментировал молдавско-российскую повестку

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201223/33010366/dodon-prokommentiroval-moldavsko-rossiyskuyu-povestku.html

Глава государства раскрыл информацию, с кем он может встретится и какие вопросы обсуждать во время своего визита в Россию.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что отправится с визитом в Москву вечером 24 декабря. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

По словам Додона, вместе с ним в Россию отправится лидер Партии социалистов Влад Батрынча, а также примар Кишинева Ион Чебан.

Встречи и темы обсуждений

"Запланированы официальные встречи с руководством Госдумы, возможно с господином Дмитрием Козаком, руководством партий, с которыми у нас есть соглашения, но будут и неофициальные встречи", – заявил Додон.

Он уточнил, что один из важных вопросов: продление льгот на беспошлинные поставки молдавских товаров в Россию.

Церемония инаугурации Игоря Додона.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Самые значимые события во время президентства Игоря Додона

"Первого января истекают льготы, которые я обсуждал с Владимиром Путиным, для молдавского экспорта в Россию. Речь идет о беспошлинных поставках молдавских товаров (фрукты, овощи, консервная и винодельческая продукция)", – пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что благодаря этой уступке со стороны России Молдове удается ежегодно экономить порядка 300-500 миллионов леев. Однако, как полагает Додон, успех в этих переговорах будет также завесить и от работы нового молдавского руководства.

О назначении нового посла в РФ

Действующий президент также высказался о выборе и утверждении нового главы дипмиссии Молдовы в России Владимира Головатюка.

© Sputnik / Nataliya Seliverstova
В МИД РФ приняли верительные грамоты нового посла Молдовы

По словам Додона, посол был назначен очень быстро, поскольку "РФ - стратегический партнер Молдовы и страна не может себе позволить, чтобы была большая пауза между отзывом и назначением нового посла".

"Это подтверждается и быстрым одобрением кандидатуры со стороны России. Решение было принято за 5-7 дней. Насчет Головатюка, -  он профессионал. Особенно, что касается двухсторонней экономической повестки, председатель парламентской комиссии по бюджету и финансам – это лучшая кандидатура, это экономист, которого ценит даже оппозиция в парламенте", – заявил глава государства.

Возможный пересмотр решения по Головатюку

Вскоре после назначения нового главы молдавской дипмиссии в России, избранный президент Молдовы Майя Санду делала неоднозначные заявления, что якобы Владимир Головатюк в будущем может быть отозван со своей должности.

"Что касается отзыва посла, это задача правительства, а президент только утверждает. Чтобы отозвать дипломата, Санду должна сначала сформировать новый Кабмин. Но надо осознавать риск отзыва посла из страны – нашего стратегического и очень важного партнера", –  отметил политик.

Напомним, указ о назначении Владимира Головатюка послом Молдовы в России вступил в силу 18 декабря, когда был опубликован в Monitorul oficial. 

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