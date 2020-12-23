Кто будет участвовать в инаугурации Майи Санду – ответ Додона

Передающий свои полномочия президент и представители партии социалистов не будут принимать участие в инаугурации нового главы государства. Однако Додон выполнит свою официальную часть процедуры.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. В завершении своего мандата действующий глава государства заявил, что не будет принимать участие в инаугурации избранного президента Молдовы Майии Санду. Вместе с тем, он встретит Санду с букетом цветов в президентуре, чтобы "передать эстафету".

Додон добавил, что в этой церемонии также не примут участие представители Партии социалистов, лишь Зинаида Гречаная, поскольку она председатель парламента и обязана присутствовать.

"Я лично не буду участвовать. Это протокольная процедура. Потому что роль президента здесь невелика. Он уходит. А вот во второй части - передаче власти - я буду ждать в президентском дворце. Я буду ждать ее там с букетом цветов и передам власть", - заявил Додон в эфире одного из телеканалов.

Он уточнил, что без сожаления покидает пост главы государства.

"Я не жалею ни об одном своем решении. Я возвращаюсь в партию", - сказал он.

Инаугурация нового президента

Церемония вступления в должность избранного президента Молдовы Майи Санду состоится 24 декабря. Во время ее проведения центральная часть Кишинева будет перекрыта полицией в целях безопасности.

Также в этот день пройдет спецзаседание парламента Молдовы.

В церемонии может принять участие не более 250 человек, специально для этой процедуры Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья сделала исключение из правила, ограничивающего присутствие в закрытых помещениях более 50 человеклиц.

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