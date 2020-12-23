Новая коалиция или досрочные выборы: четыре сценария развития событий

Досрочные парламентские выборы - популярнейшая среди молдавских граждан идея, о которой последние месяцы так много говорят политики, стала намного ближе и реалистичней.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику 23 декабря, за день до инаугурации нового президента Молдовы Майи Санду, объявил о своей отставке, чем существенно приблизил шансы на проведение досрочных парламентских выборов в первой половине следующего, 2021 года.

При президенте Майе Санду, больше всего заинтересованной в скорейшем проведении выборов в законодательный орган, перспектива "досрочных" может показаться неизбежной. Ведь именно в ее руках теперь и право предлагать (или не предлагать!) парламенту кандидатуру нового премьер-министра, и полномочия по роспуску парламента.

Однако, учитывая сильно ограниченные законом полномочия молдавского президента, практику Конституционного суда и наличие крайне несговорчивого большинства в парламенте, Майя Санду может не раз споткнуться, стремясь организовать досрочные выборы как можно скорее.

Более того, молдавское законодательство допускает ситуации, когда парламент сможет избежать роспуска, полностью игнорируя позицию и любые действия молдавского президента.

Что говорит закон?



Согласно Конституции, после отставки правительства Кику есть три основания для роспуска парламента:

парламент в течение трех месяцев не принимает вообще никаких решений;

парламент не может в течение трех месяцев с момента отставки правительства сформировать новое правительство;

в течении 45 дней парламент с двух попыток не выражает вотум доверия правительству после внесения предложения президентом.

После того как наступает одно из обстоятельств для роспуска парламента, президент обязан обратится в Конституционный суд с просьбой констатировать наступление оснований для роспуска парламента, а после получения ответа своим указом распускает парламент и назначает дату досрочных выборов. По закону, выборы можно назначить не ранее двух и не позже трех месяцев с даты роспуска парламента.

Ко всем этим процедурам есть существенные дополнения из практики Конституционного суда. Согласно недавнему решению КС от 6 августа 2020 года, президент обязан выдвинуть в премьеры того кандидата, которого поддерживает “формализованное” парламентское большинство. Отказ президента, по мнению КС, это нарушение Конституции и основание для отстранения президента от должности двумя третями голосов депутатов.

Расстановка сил в парламенте

По настоящему не волноваться за вхождение в парламент следующего созыва в результате досрочных парламентских выборов могут только партии недавних кандидатов в президенты Игоря Додона и Майи Санду.

Санду выиграла президентские выборы в ноябре и заинтересована в скорейшем проведении досрочных выборов, чтобы развить и закрепить успех усилением влияния собственной фракции в парламенте.

Поэтому и.о. председателя ее партии Игорь Гроссу вскоре после отставки Кику заявил, что партия не собирается участвовать в переговорах по формированию правящего большинства и настаивает на досрочных выборах.

Завершающий свой мандат Додон выжал максимум из последних дней президентства. Вместе с фракцией Партии социалистов на финальной стометровке он провел через парламент ряд резонансных и популярных законопроектов, пытаясь переиграть оппонентов и вырвать инициативу из их рук. Более того, даже если правительство не будет избрано в ближайшие месяцы, социалисты будут по-прежнему контролировать парламентское большинство, стремясь развить успех перед грядущими выборами.

Перспективы остальных партий на предстоящих парламентских выборах, если верить соцопросам, не так очевидны.

Ближе всего к тому, чтобы преодолеть 5% избирательный порог прохождения в законодательное собрание, среди нынешних парламентских партий находится партия "Шор". Тем не менее, вероятная смена власти в результате выборов вряд ли может устроить формирование, лидер которого является главным фигурантом дела о краже миллиарда из трех молдавских банков.

Шансы на попадание в следующий парламент для других партий еще призрачнее. С высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что туда не пройдут Демпартия, партия “Достоинство и правда” (DA), Pro Moldova. Поэтому трудно поверить в их искреннее стремление провести скорейшие выборы в парламент.

Более того, все четыре вышеназванные партии в разной форме высказали готовность обсуждать формирование нового антикризисного “переходного” правительства. О готовности рассмотреть такое предложение говорил на брифинге и лидер социалистов Игорь Додон.

Вероятные сценарии

Вариант №1. При наличии консенсуса между президентом и главными политическими игроками в парламенте, самый быстрый путь к досрочным выборам - выдвижение президентом Санду кандидата в премьеры и две провальные попытки его одобрения законодателями. В таком случае парламентские выборы получится организовать уже спустя три с половиной - четыре месяца.

Вариант №2. В случае, если большинство депутатов все же будут пытаться затягивать роспуск парламента, президент Санду может вовсе не предлагать кандидатуру премьера. Тогда основания для роспуска законодательного органа появятся через три месяца после отставки Кику, то есть после 24 марта, а назначить выборы можно будет на конец мая или июнь 2021 года.

Вариант №3. Теоретически, ключевые политические игроки, включая партии мМайи Санду и Игоря Додона, могли бы договорится о некоем технократическом и переходном правительстве, формирование которого отодвинется на неопределенный срок досрочные выборы. Крайне маловероятное развитие событий, так как чревато имиджевыми потерями для главных политических оппонентов.

Вариант №4. Теоретически возможен и вариант, когда парламент сможет избежать досрочных выборов вовсе. Согласно решению КС от 6 августа этого года, президент Молдовы обязан выдвинуть в премьеры кандидата, поддержанного “формализованным парламентским большинством". В случае отказа, депутаты вправе инициировать процедуру отстранения от должности президента, которая производится 2/3 голосов парламентариев. В случае отстранения от должности, спикер парламента в качестве и.о. президента может предложить парламенту необходимую кандидатуру.

Позже, согласно Конституции, в стране проводится референдум об окончательной отставке президента с должности.

Сценарий крайне маловероятен, так как нынешний состав законодательного корпуса не пользуется доверием у граждан и всякое затягивание досрочных выборов влечет за собой большие репутационные риски для парламентских партий.

Исходя из риторики и позиций ключевых игроков, следует сделать вывод, что в первой половине 2021 года Молдову все-таки ждут досрочные парламентские выборы.

Ясно одно, сегодняшней отставкой Ион Кику открыл новую главу политического противостояния в Молдове. Де факто, в стране началась парламентская предвыборная кампания. Кампания, которая обещает быть не менее пестрой и малосодержательной, чем недавно завершившаяся президентская гонка.

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