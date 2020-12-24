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Визит приднестровских депутатов в Москву

Визит в Москву завершен: приднестровские депутаты рассказали о договоренностях

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Политика
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Sputnik Молдова
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По мнению главы делегации приднестровских парламентариев, побывавшей в российской столице с двухдневным визитом, поездка получилась продуктивной.

ТИРАСПОЛЬ, 24 дек – Sputnik. В Приднестровье оценили двухдневный визит в Москву делегации местных депутатов как продуктивный. По словам руководителя законодательного собрания Приднестровья Александра Коршунова, возглавившего депутатскую группу, на встречах с российскими парламентариями и сенаторами удалось прийти к определенным договоренностям.

"Год был сложный для всех. Приезд в Российскую Федерацию – это сверка планов, корректировка наших действий с учетом сложившейся ситуации", – отметил он.

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© Sputnik
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По словам Коршунова, в Москве были достигнуты договоренности по выработке современных механизмов сотрудничества органов госуправления Приднестровья и РФ и о проведении на эту тему широкоформатной встречи на площадке Государственной Думы РФ.

"Нашли понимание и поддержку по вопросу пролонгации соглашения по упрощенному порядку получения гражданства РФ, рассматривали вопрос о поддержке реального сектора экономики, в частности, аграрного, мелиоративного комплекса Приднестровья, малого и среднего бизнеса, а также о необходимости выдачи технического кредита и гуманитарной помощи", – отметил он.

Парламентарии обсудили также своевременность получения доплат приднестровцами пенсионного возраста и заручились поддержкой на ближайший год.

Как писал Sputnik ранее, в первый день состоялась встреча с представителями фракции политической партии "Справедливая Россия", фракции "Единая Россия". Депутаты приняли участие также в круглом столе с представителями комитетов российского парламента.

Визит приднестровских депутатов в Москву
© CC BY 4.0
Визит приднестровских депутатов в Москву

Во второй день делегация приднестровских депутатов встретилась с сенаторами – Фаритом Мухаметшиным, Сергеем Муратовым и главой Комитета по международным делам Совета Федерации Константином Косачевым.

"Определились о сроках проведения межрегиональной деловой недели под эгидой Совета Федерации. На встрече в Комитете по международным делам обсуждались вопросы гражданства, вакцинации и межрегионального сотрудничества", – пояснил Коршунов. 

Председатель Тираспольского горсовета Вадим Дони на встрече с сенаторами предложил наладить взаимодействие между регионами России и приднестровскими городами и районами. По его словам, сенаторы откликнулись и предложили уже весной 2021 года на площадке Совета Федерации провести такие встречи.

В состав делегации вошли глава законодательного собрания Приднестровья Александр Коршунов, депутат Руслан Гареев, председатель горсовета Тирасполя Вадим Дони и полномочный представитель приднестровского законодательного органа в РФ по межпарламентскому сотрудничеству Ольга Гукаленко.

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Теги:
визит в Россию, депутаты, Приднестровье


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