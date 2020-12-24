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Церемония инаугурации президента Майи Санду

Майя Санду приняла президентскую присягу

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201224/33012163/maia-sandu-prinyala-prezidentskuyu-prisyagu.html

Избранный президент Молдовы Майя Санду в ходе церемонии инаугурации принесла перед депутатами и членами Конституционного суда присягу.

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Избранный президент Молдовы Майя Санду в четверг приняла присягу и официально вступила в должность. Она стала первой женщиной, которая встала за штурвал руководителя страны.

"Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы", – заявила Санду.

Передающий свои полномочия пятый президент республики Игорь Додон и представители Партии социалистов не принимают участия в инаугурации Санду. Однако Додон выполнит свою официальную часть процедуры.

Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Биография Майи Санду

Во время проведения Санду к присяге центральная часть Кишинева была перекрыта полицией в целях безопасности. 

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов (943 006). Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы. Результаты голосования должен утвердить Конституционный суд.

Мандат пятого президента Игоря Додона завершился 23 декабря, поэтому инаугурация Санду не могла пройти раньше этой даты.

Согласно Конституции Молдовы, президент избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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