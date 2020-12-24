Игорь Додон передал власть Майе Санду

В Молдове состоялась официальная передача власти: Майя Санду вступила в должность президента страны.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Пятый президент Игорь Додон, который руководил Молдовой последние четыре года, в четверг передал власть Майе Санду, официально вступившей на пост главы государства.

Додон встречал Санду – первого молдавского президента-женщину – с букетом цветов.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов (943 006). Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы. Результаты голосования должен утвердить Конституционный суд.

Мандат пятого президента Игоря Додона завершился 23 декабря, поэтому инаугурация Санду не могла пройти раньше этой даты.

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