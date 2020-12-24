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Церемония инаугурации президента Майи Санду

Санду: досрочные парламентские выборы – единственный выход из тупика

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (103)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201224/33014830/sandu-dosrochnye-parlamentskie-vybory-edinstvennyy-vykhod-iz-tupika.html

Глава государства отметила, что в стране необходимо провести досрочные парламентские выборы, так как сейчас в законодательном органе недостаточно депутатов для поддержки народного правительства.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Досрочные парламентские выборы – единственный выход для Молдовы. Об этом заявила президент республики Майя Санду на церемонии инаугурации в четверг.

"Досрочные выборы – единственный выбор для очищения парламента и выхода из тупика. Другого пути нет. В парламенте нет 51 депутата, которые бы поддержали народное правительство", – заявила Санду.

Она поблагодарила граждан, оказавших ей поддержку на выборах. "С этими голосами доверия я вступлю сегодня на порог администрации президента. Все люди в стране и диаспора, мы поняли, что Молдова нуждается в каждом из граждан страны", – сказала президент.

По словам Санду, у нее большие планы на страну, но, как отметила президент, она не может реализовать их одна.

"Мы нужны друг другу, чтобы построить хорошую страну для всех", – подчеркнула глава государства. 

Майя Санду в четверг приняла присягу и официально вступила в должность шестого президента страны. Она первая женщина, которая стала руководителем Республики Молдова.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (103)

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