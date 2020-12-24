Санду во время присяги заявила, что будет "президентом европейской интеграции"

Президент Молдовы Майя Санду рассказала, как намерена выстраивать внешнюю политику республики в ближайшие четыре года.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Майя Санду во время церемонии инаугурации заявила, что будет президентом европейской интеграции.

"Буду президентом европейской интеграции, который выведет страну из международной изоляции и вернет ее лицо перед внешними партнерами. Позабочусь о том, чтобы у Молдовы была четкая, твердая и предсказуемая позиция по отношению ко всем нашим партнерам. Обеспечу, чтобы наши интересы были поняты и соблюдались", – заявила Санду.

По ее словам, она намерена продвигать внешнюю политику, которая будет помогать внутренней "строить мосты, а не воздвигать стены, привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, открывать двери для наших граждан, для нашей продукции, чтобы наша стран села за стол переговоров рядом с развитыми странами".

Она обратилась к гражданам на пяти языках – государственном, русском, украинском, гагаузском и болгарском.

"Дорогие граждане, я буду бороться против тех, кто нас обкрадывает и доводит до нищеты. Буду действовать в интересах всех граждан, чтобы повысить уровень жизни и вселить уверенность в завтрашнем дне", - сказала Санду.

Майя Санду в четверг приняла присягу и официально вступила в должность шестого президента страны. Она первая женщина, которая стала руководителем Республики Молдова.

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