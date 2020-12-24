13:27 24 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.03
  • USD17.25
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.61
Поиск
Майя Санду

Санду во время присяги заявила, что будет "президентом европейской интеграции"

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (103)
39701
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/01/32713650.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201224/33015239/sandu-vo-vremya-prisyagi-zayavila-chto-budet-prezidentom-evropeyskoy-integratsii.html

Президент Молдовы Майя Санду рассказала, как намерена выстраивать внешнюю политику республики в ближайшие четыре года.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Майя Санду во время церемонии инаугурации заявила, что будет президентом европейской интеграции. 

"Буду президентом европейской интеграции, который выведет страну из международной изоляции и вернет ее лицо перед внешними партнерами. Позабочусь о том, чтобы у Молдовы была четкая, твердая и предсказуемая позиция по отношению ко всем нашим партнерам. Обеспечу, чтобы наши интересы были поняты и соблюдались", – заявила Санду.

По ее словам, она намерена продвигать внешнюю политику, которая будет помогать внутренней "строить мосты, а не воздвигать стены, привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, открывать двери для наших граждан, для нашей продукции, чтобы наша стран села за стол переговоров рядом с развитыми странами".

Церемония инаугурации президента Майи Санду
© Photo : Miroslav Rotari
Майя Санду приняла президентскую присягу

Она обратилась к гражданам на пяти языках – государственном, русском, украинском, гагаузском и болгарском.

"Дорогие граждане, я буду бороться против тех, кто нас обкрадывает и доводит до нищеты. Буду действовать в интересах всех граждан, чтобы повысить уровень жизни и вселить уверенность в завтрашнем дне", - сказала Санду.

Майя Санду в четверг приняла присягу и официально вступила в должность шестого президента страны. Она первая женщина, которая стала руководителем Республики Молдова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (103)

По теме

Санду: досрочные парламентские выборы – единственный выход из тупика


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Игорь Додон
Фото - Чем запомнилось пребывание Игоря Додона на президентском посту
Самые яркие цитаты Игоря Додона за время его президентства.
Видео: самые яркие цитаты Игоря Додона за время его президентства
На президентском посту
Все президенты Молдовы за период ее независимости

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться