Что общего между бороздой на газоне и кражей миллиарда

Если бы существовали на свете антимедали — за отсутствие заслуг и в награду за поступки, идущие вразрез с интересами общества, — то одну из них нужно присудить деятелю, пропахавшему борозду на газоне у Триумфальной арки.

Во время "протеста фермеров" в центре столицы, где уже который день стоят тракторы, произошло безобразное происшествие. Один из манифестантов сел за руль железного коня, опустил плуг и в азарте пропахал траву на клумбе, выворотив землю — недалеко от новогодней елки и Триумфальной арки.

Это событие было снято на видео и фото, разошлось по десяткам изданий и стало, пожалуй, самым резонансным в истории "тракторного протеста" — обрушив акции протестующих в глазах жителей Кишинева ниже нулевой отметки.

Горожане и раньше трактористам были не очень рады. Никто не любит стоять в пробках, когда протестующие перекрывают проспект Штефана чел Маре. А тут еще и газон попортили. © Sputnik / Mihai Caraus Пробки в центре Кишинева: аграрии заблокировали главную магистраль города

Так что и самим манифестантам надо бы наградить героя чем-нибудь, за дискредитацию протеста. Хотя бы парой крепких слов. Вряд ли они стремились к имиджу людей, не отличающих заботливо ухоженный сквер посреди городского бетона от бескрайних сельских полей. Где иди в любую сторону по травке, сколько хочешь, за солнышком, пока пограничники тебя не остановят.

Вот и мэр Кишинева возмутился: "Кто-то не уважает чужой труд!" — воскликнул он в соцсетях. Солидарная волна возмущенных комментариев от кишиневцев подтвердила, что мэр этим легшим на душу горожан высказыванием набрал еще несколько политических очков. А вот протестующие потеряли, и много.

"Чернозем же"

Можно бы возразить, что протест — дело творческое, и ограничений в нем быть не может. Вот и депутат PAS Думитру Алайба, обладатель статуса первого хипстера на парламентской околице (тот самый, что обливался водой с трибуны и кидался бумажками во время потасовки в зале заседаний), заявил в соцсетях — а что такого? Человек выразил протест, а борозды через час и не будет.

"Чернозем же…" — сказал Алайба с таким видом, будто всю жизнь только и делал, что шагал по пахоте в резиновых сапогах, с подойником на плече, между покосом и свинофермой. А не просиживал в кофейнях и опенспейсах, размышляя о прелестях коворкинга. Словно и не описывается наше сельское хозяйство словом "катастрофическая деградация", где только и остается утешаться тем, что "у нас же черноземы", отхлебывая латте из чашечки.

Люди, действительно, имеют право на протест. Акции недовольных фермеров — привычное дело в европейских столицах, да и в США. Тракторные колонны регулярно осаждают Париж, Берлин, Лондон и Вашингтон. На тротуары на площадях льют молоко, Елисейские поля засыпают сеном, а площади — навозом. В Париже во время протестов "желтых жилетов" фермеры и вовсе подогнали к зданию муниципалитета цистерну с жидким продуктом жизнедеятельности, которым поля удобряют. И того, покрасили стены, под давлением.

Однако народная поддержка европейских фермерских акций от таких экзерсисов не снижалась — только росла. Люди имеют право на протест, соглашались горожане перед объективами журналистов, в унисон с аграриями обкладывая свое правительство последними словами.

Почему же у нас не так?

Качество протеста — не европейское

Как и многое в нашей стране, "тракторный марш" на Кишинев выглядит имитацией. От него несет не гневом и навозом, а фальшью, как и от большинства политических дискуссий, от существенной части конституционного процесса и от всей парламентской демократии в нашей стране. Где депутаты, не моргнув глазом, меняют по две-три фракции, причем иногда за один и тот же созыв парламента. Неизменным остается только одно — парламентское кресло, на котором чередуются партийные таблички.

В Европе богатые протестные традиции, и качественный протест — это всегда протест "снизу", неудержимое движение огромных народных масс, к которому политики подключаются, когда все уже началось. К такому протесту можно призвать, но вот "организовать" его не получится, как невозможно было "организовать" Октябрьскую революцию в 1917 году.

Акции в Кишиневе, напротив, выглядят так, словно были организованы "под роспись" с самого начала. Политики крутились на трибунах с первого дня манифестаций, а экономические требования звучали вяло и неубедительно — зато политические гремели в унисон с брифингами в парламенте.

Сколько на площади собственно пахарей (которым "сказали" приехать), а сколько молдавских латифундистов и партийных функционеров, уже не понять. Вот и деятель, пропахавший борозду на газоне в Кишиневе, оказался местным советником от партии PAS, — что рушит образ простого и затурканного бедами парня, не знакомого с тонкостями городской жизни.

А раз так, то протестующим и не стоит ждать симпатий со стороны тех, кому они досаждают, регулярно провоцируя гигантские транспортные пробки и осложняя горожанам и без того нелегкую жизнь.

У протеста явно нет ни четкого плана, ни ясной конечной цели. Но отсутствие плана в массовой акции — это немедленный хаос.

Взять хоть блокировки улиц на полчаса, которые и раньше выглядели бессмысленными — чего добивались-то, насолить пассажирам троллейбусов? Теперь же, после отставки правительства, тракторная акция протеста и вовсе ощущается как фарс.

Если организаторы акции добивались субсидий и снижения налогов, и считают, что их требования не удовлетворены — то теперь им надо переместиться к президентской администрации, которую заняла Майя Санду. И продолжать митинг уже там. Или же признаться, что весь протест затевался против одной, отдельно взятой, партии в интересах других, отдельно взятых, партий.

Непаханые пространства для возмущения

Есть и еще момент, о котором стоит сказать. Борозда на газоне — это хамство и нехорошо. Но и взрыв общественного негодования по этому поводу выглядит несколько чрезмерным на фоне общественного равнодушия, которое сопровождает прочие неурядицы и нестроения, происходящие в нашей стране.

Испорченный газон — это очевидное безобразие. Однако испорченная "кражей миллиарда" банковская система, которую снова начинает потряхивать — безобразие куда большее, и оно пока не исправлено.

В самом деле, сколько фигурантов "дела о миллиарде" пострадали и читают сейчас "Преступление и наказание" Достоевского в тюремной библиотеке, делая пометки на полях? Правильно, нисколько. И даже Генеральная прокуратура с горечью сообщает, что ей приходится преодолевать невероятное сопротивление, как в судейском корпусе, так и в финансовых учреждениях.

Не исправлены и испорченные решения Конституционного суда, которые достигли своего пика в период "двоевластия" летом 2019 года. Давайте перечислим, сколько судей КС, которые "содействовали узурпации власти", пострадали и лишились хотя бы чего-нибудь, вместе со всей страной. Правильно — нисколько.

И особенно хочется напомнить обо всем этом позоре с испорченным парламентом, с депутатами, которые перебегают из фракции во фракцию. Там уже не трудятся изобретать высокопарные слова, переписывая друг у друга в фейсбуке, как под копирку, очередное "буду и далее действовать в интересах граждан, оправдывая доверие избирателей". Это — тоже борозда.

Множество безобразных борозд пропахано на газоне молдавской действительности, и ни одна из них пока не закопана и травой не засеяна. После отставки правительства Кику все до одной парламентские партии заявили, что досрочные выборы должны исправить ситуацию. Будем надеяться, что так и произойдет. Потому как, а на что еще надеяться-то.

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