Кику встретился с Санду: о чем они договорились

Первые детали встречи и. о. премьера и президента: обсудили многие темы, в том числе работу правительства.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. До конца года Ион Кику будет исполнять обязанности премьера. Об он сообщил на своей странице в Facebook по итогам встречи с Майей Санду.

"До 31 декабря 2020 года полномочия исполняющего обязанности премьера будут осуществляться мною. Также до 31 декабря и. о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты, министра финансов и министра экономики будут госпожа Виорика Думбрэвяну, Сергей Пушкуца и Анатол Усатый. Другие коллеги-министры продолжат работу дальше", – отметил Кику.

Премьер пожелал Санду успехов, заверив в своей полной готовности оказать ей поддержку в случае необходимости.

По его словам, среди прочего он предоставил главе государства основную информацию о самых важных аспектах функционирования государства, в том числе о ситуации в налогово-бюджетном секторе, пандемии, государственной безопасности, реинтеграции страны, отношениях с партнерами по развитию.

"Национальный публичный бюджет к концу года будет исполнен по статье доходы с профицитом около 1,2 миллиарда леев в сравнении с запланированным на 2020 год (в основном за счет госбюджета). Бюджетный дефицит будет значительно ниже, чем планировалось, – порядка 5,5% от ВВП (ожидалось 8%)", – сообщил Кику.

По его словам, до конца года ни одно платежное поручение, представленное в Государственную казну, не останется без финансирования.

"На счетах госбюджета останется порядка 2,5 миллиарда леев достаточных средств для финансирования расходов бюджета (заработная плата, пенсии и так далее) в течение января. Медицинские учреждения страны обеспечены лекарствами, медоборудованием, защитными средствами и другими расходными материалами, которые необходимы для лечения людей, инфицированных COVID-19", - уточнил Кику.

Кику объявил на брифинге 23 декабря о том, что намерен покинуть премьерский пост.

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