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Парламент.

Майя Санду проведет консультации с парламентскими фракциями

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201224/33021786/majya-sandu-provedet-konsultacii-s-parlamentskimi-frakciyami.html

После отставки Кабинета министров Иона Кику президент Молдовы должен назвать нового кандидата на должность премьер-министра.

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Глава государства Майя Санду начиная с понедельника, 28 декабря, приглашает парламентские фракции на консультации. Об этом заявила пресс-служба администрации президента.

Она также прокомментировала свою встречу с Ионом Кику, который подал в отставку с поста премьер-министра.

"Майя Санду отметила, что отставка правительства была необходимым шагом для роспуска парламента и организации досрочных парламентских выборов. Граждане хотят, чтобы парламент решал проблемы страны", — говорится в сообщении.

Ранее Ион Кику заявил, что до конца года будет исполнять обязанности премьера. Об он написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с Майей Санду.

Церемония инаугурации президента Майи Санду
© Photo : Miroslav Rotari
Санду: досрочные парламентские выборы – единственный выход из тупика

"До 31 декабря 2020 года полномочия исполняющего обязанности премьера будут осуществляться мною. Также до 31 декабря и. о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты, министра финансов и министра экономики будут госпожа Виорика Думбрэвяну, Сергей Пушкуца и Анатол Усатый. Другие коллеги-министры продолжат работу дальше", – отметил Кику.

По его словам, он предоставил главе государства основную информацию о самых важных аспектах функционирования государства, в том числе о ситуации в налогово-бюджетном секторе, с пандемией, государственной безопасности, реинтеграцией страны, в отношениях с партнерами по развитию.

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