"Как работает фонд Сороса?" – опыт Молдовы

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Почти во всех бывших советских республиках можно проследить влияние западных неправительственных организаций, уверен депутат молдавского парламента от Партии социалистов Богдан Цырдя. Он рассказал Sputnik о том, как работают эти структуры и чего добиваются.
Доказывать нужно фактами
Фонд Сороса и фонд Конрада Аденауэра финансируют ряд молдавских НПО, говорит Цырдя. А эти неправительственные организации координируют свою деятельность друг с другом, действуя в интересах спонсоров – в том числе политических. Свои рассуждения политик подкрепил 1,5 тысячами ссылок в своей книге "Гражданское общество Молдовы: Спонсоры. НПО–кратия. Культурные войны".
"После ее выхода на молдавском языке (выход на русском запланирован на весну 2021 года – ред.) реакция не заставила себя ждать. Сразу же среагировал глава миссии Евросоюза в Молдове Петер Михалко, затем – посол Голландии и фонд Сороса", – рассказывает он.
В книге Цырди – 759 страниц. В печать она вышла 21 октября этого года – и буквально в тот же вечер фонд Сороса назвал ее "грубыми нападками на гражданское общество Молдовы".
"Получилось, как говорили: "Не читал, но осуждаю". Мой труд обвинили в том, что он угрожает устоям демократии, верховенству права и вообще европейским ценностям. Но, если фонд выступает за свободу слова, почему бы сначала не обсудить книгу? Если вы считаете, что тут ложь и фальсификации, пожалуйста, тут 1519 ссылок и 600 источников, я готов к полемике", – говорит Цырдя.
Между тем оппоненты в ответ промолчали, подчеркивает депутат.
"Вначале НПО говорили, что мы манипулируем цифрами. Тогда я на пресс–конференции показал скриншоты их же финансовых отчетов. Безусловно, опровергнуть эти факты им было нечем, разве что размытыми формулировками о том, что моя книга кому–то угрожает", – рассуждает автор.
Поле деятельности
На постсоветском пространстве активно продвигается мысль: неправительственные организации – это знак равенства с гражданским обществом. Но это не так, утверждает Цырдя. Организации, финансируемые извне, мало затрагивают реальные локальные проблемы – только повестку спонсоров.
"Возьмем как пример Молдову. Какие проблемы поднимают НПО здесь? Радикальный феминизм, ювенальная юстиция, демократизация – так, как они ее понимают. Что это имеет общего с нашими проблемами? А наши проблемы – это бедность (мы самая бедная страна Европы), коррумпированность, в которой мы соревнуемся с Украиной, и безработица. У нас треть граждан за границей", – перечисляет автор.
Деятельность западных фондов на словах преследует благородные цели – борьбу с коррупцией и становление демократии, отмечает политик. Однако в реальности все ограничивается наблюдениями и составлением различных списков – например, рейтинга свободы слова или индекса демократии.
Во всех странах организации, финансируемые фондом Сороса, ведут себя одинаково и используют два варианта работы, продолжает Цырдя.
"Как пример: фонд Сороса появился одновременно везде и сначала спонсировал книги по истории. О чем там писали? Внушали, какая каждая страна отсталая и как ей теперь помогут. Затем он открыл грантовые проекты. Для чего? Чтобы привлечь юные умы. Их брали якобы для семинаров и исследований, а люди, сами не понимая, предоставляли развединформацию о своих государствах. За этим ведь никто не следил, потому что в 1990–х везде был бардак", – считает политик.
Первый вариант действий – мягкий, поясняет Цырдя. "Сначала в стране открывается фонд, он же создает НПО и некоммерческие организации, потом он же начинает финансировать другие структуры, и так образуется сеть, которая действует не в интересах страны, а спонсоров. По сетевому же принципу фонд потом продвигает своих людей в структурах власти".
В качестве примера Цырдя приводит Армению, где высокопоставленными чиновниками при Николе Пашиняне стали выходцы из структур Сороса.
Примером жесткого влияния различных фондов молдавский политик называет волнения в Беларуси.
"Запад открыто поддерживает белорусскую оппозицию (11 декабря Еврокомиссия одобрила выделение 24 миллионов евро на поддержку гражданского общества в республике – ред.). Думаю, никто в Беларуси не анализировал деятельность местных фондов глубоко, а ведь просто так революция не появляется. Для нее должны быть условия", – замечает Богдан Цырдя.
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