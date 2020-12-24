Что (не) может президент Майя Санду? Полномочия и ответственность

Шестой глава Республики Молдова Майя Санду вступила в должность и обещает гражданам борьбу с коррупцией и досрочные выборы. Хватит ли на все это президентских прерогатив?

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. В Молдове принято говорить о президенте страны как о политической фигуре с сильно ограниченными полномочиями. Принято думать, что без поддержки правящего большинства он не способен практически ни на что. Так ли это? Действительно ли вступивший в должность президент Майя Санду связана по рукам и ногам, как минимум, до ближайших парламентских выборов? Разбираемся исходя из молдавского законодательства.

Глава государства и главнокомандующий

Начнем с того, что прописано в Основном заокне.

"Президент Республики Молдова представляет государство и является гарантом суверенитета, национальной независимости, единства и территориальной целостности страны", — гласит Конституция.

Таким образом, Майя Санду может представлять страну на международной арене, проводить встречи с главами других государств, подписывать международные договоры.

Игорь Додон активно пользовался этой прерогативой президента. В период, когда парламентское большинство контролировал Владимир Плахотнюк, глава государства был единственным значимым молдавским политиком, стремившимся поддерживать отношения с Российской Федерацией.

По словам Майи Санду, она также намерена активно заниматься внешней политикой и налаживать отношения с Украиной и Румынией.

Кроме того, президент, правда по предложению Правительства, аккредитует и отзывает послов Республики Молдова и утверждает учреждение, упразднение или изменение ранга дипломатических миссий.

Глава государства также принимает верительные и отзывные грамоты от диппредставителей других государств, аккредитованных в Молдове.

По Конституции президент носит гордое звание главнокомандующего вооруженными силами Молдовы. Но на практике, в случае конфликта интересов с правительством и министром обороны, это полномочие может быть сильно ограничено.

Таким образом у президента останутся лишь полномочия принять срочные меры в случае войны или катастрофы и, с предварительного согласия Парламента, объявить частичную или всеобщую мобилизацию. Любое другое вмешательство в текущие дела вооруженных сил возможно лишь в случае отсутствия противодействия со стороны правительства.

Отношения с парламентом

Президент Майя Санду, равно как все депутаты и Правительство страны обладает правом инициировать законы, может присутствовать на заседаниях парламента, обращаться к парламенту с посланиями.

Более того, главу государства можно назвать полноправным участником законотворческого процесса. Хоть у него и нет права вето, он в случае несогласия с законом вправе вернуть его в парламент на доработку. И даже если депутаты не будут учитывать мнения президента, он может и во второй раз отказаться утверждать закон. Правда, исходя из практики Конституционного суда, в таком случае первое лицо государства дает основания для своего отстранения от должности двумя третями голосов депутатов и последующей организации референдума об окончательной отставке.

Пожалуй самым главным и эксклюзивным полномочием в отношениях с парламентом можно считать право президента распустить законодательный корпус. И, судя по первым заявлениям Майи Санду, она намерена им воспользоваться как можно скорее.

Но несмотря на отставку правительства и с этим придется подождать.

Конституция позволяет распустить парламент и назначить дату выборов в следующих случаях: при невозможности формирования Правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов, либо если парламент не выразил вотум доверия правительству в 45-дневный срок после внесения предложения, и только после отклонения предложения не менее двух раз.

Отношения с Правительством

И президент, и Кабмин отнесены к одной и той же исполнительной ветви власти. Но это совсем не означает, что правительство напрямую подчинено главе государства.

Кандидатуру на должность премьер-министра президент выдвигает только после консультаций с фракциями, а в случае если в парламенте оформлена коалиция, то президент обязан выдвинуть в премьеры поддержанного коалицией кандидата.

В случае избрания того в парламенте, президент обязан назначить и премьера и Правительство.

Первое лицо также, при необходимости, по предложению премьер-министра освобождает от должности и назначает отдельных членов Правительства. Однако и здесь отказ в назначении предложенной премьером кандидатуры будет расценен как нарушение Конституции и основание для отстранения от должности депутатами.

Отношения с судебной властью

Помимо правительства и министров, президент также назначает судей, председателей и зампредседателей судебных инстанций. Ту или иную кандидатуру должен предложить Высший совет магистратуры. Та же ситуация и с Генпрокурором. Его глава государства может назначить или уволить только по представлению Высшего совета прокуроров. Отказ в назначении также может быть истолкован как нарушение Конституции и основание для импичмента.

Иные полномочия

У главы молдавского государства есть и ряд менее значимых, церемониальных и бюрократических полномочий, как то:

награждение государственными наградами и почетными званиями; © Sputnik / Mihai Caraus Санду во время присяги заявила, что будет "президентом европейской интеграции"

присвоение высших воинских званий, предусмотренных законом;

предоставление гражданства Молдовы и политического убежища;

помилование преступников;

инициирование референдума;

присвоение дипломатических рангов.

Итог

Хоть президент Молдовы и зовется по Конституции главой государства, скудные полномочия не позволяют ему сразу после избрания занять главенствующее место в системе молдавской власти. Дважды измененный способ избрания президента плюс вольная, иногда абсурдная, трактовка основного закона Конституционным судом, только еще сильнее запутали и усложнили систему сдержек и противовесов в государстве.

Исходя из законодательства Молдовы, президент, не имеющий поддержки в парламенте и не пользующийся широкой общественной поддержкой, никогда не сможет оказывать сколько-нибудь значимое влияние на управление страной и будет оставаться церемониальной фигурой.

Наглядным примером был четвертый президент Молдовы Николае Тимофти. Компромиссная фигура без явных политических амбиций.

И наоборот, искусный политик, обладающий поддержкой как минимум одной трети депутатов или способный умело использовать общественное давление, в состоянии, даже при имеющихся полномочиях, стать политиком № 1 в стране.

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