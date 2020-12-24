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Президентура.

Сайт администрации президента перешел с молдавского на румынский язык

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201224/33024633/sayt-administratsii-prezidenta-pereshel-s-moldavskogo-na-rumynskiy-yazyk.html

Всего через несколько часов после инаугурации Майи Санду, государственный язык был переименован на официальном веб-ресурсе главы государства.

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Официальный язык сайта президента Молдовы был изменен с молдавского на румынский. Это произошло спустя всего несколько часов после официального вступления в должность нового президента Молдовы Майи Санду.

Первое обозначение в поле выбора языкового варианта официального веб-ресурса было изменено с "md" на "ro". Прежний вариант появился на сайте президента в 2016 году, когда главой государства стал Игорь Додон. Он придерживается мнения, что официальный язык государства — молдавский.

Три года назад Конституционный суд, вопреки тексту самой Конституции, принял скандальное решение о том, что официальным языком Республики Молдова является румынский.

Конституционный суд установил, что текст Декларации независимости, в которой государственный язык назван румынским, имеет преимущественную силу над текстом Конституции.

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