Сайт администрации президента перешел с молдавского на румынский язык

Всего через несколько часов после инаугурации Майи Санду, государственный язык был переименован на официальном веб-ресурсе главы государства.

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Официальный язык сайта президента Молдовы был изменен с молдавского на румынский. Это произошло спустя всего несколько часов после официального вступления в должность нового президента Молдовы Майи Санду.

Первое обозначение в поле выбора языкового варианта официального веб-ресурса было изменено с "md" на "ro". Прежний вариант появился на сайте президента в 2016 году, когда главой государства стал Игорь Додон. Он придерживается мнения, что официальный язык государства — молдавский.

Три года назад Конституционный суд, вопреки тексту самой Конституции, принял скандальное решение о том, что официальным языком Республики Молдова является румынский.

Конституционный суд установил, что текст Декларации независимости, в которой государственный язык назван румынским, имеет преимущественную силу над текстом Конституции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova