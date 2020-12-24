Генпрокурор: с некоторых депутатов парламента вскоре могут снять иммунитет

Имена не названы, известно лишь, что целому ряду народных избранников в ближайшее время могут выдвинуть различные обвинения.

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Генпрокуратура Молдовы намерена потребовать снятия иммунитета с некоторых молдавских законодателей. Об этом в эфире одному из молдавских телеканалов заявил генеральный прокурор Александр Стояногло.

"У нас есть вопросы к целому ряду депутатов парламента. Думаю, в ближайшее время мы будет принимать какие-то более серьезные решения. В том числе и снятие иммунитета", – заявил Александр Стояногло.

Генрпокурор не уточнил, о ком из народных избранников идет речь.

Стояногло также предупредил, что в ближайшее время возможна попытка сместить его с поста генпрокурора Молдовы на основе заявления одного из участников, проигравшего в ходе конкурса на должность главы Генпрокуратуры.

"В связи с этим делом на Апелляционную палату оказывается беспрецедентное давление. Судей пытаются как-то мотивировать", – рассказал Стояногло.

По его словам, больше всего заинтересованы в его отставке покинувшие Молдову депутат Илан Шор и бывший глава Демпартии Владимир Плахотнюк.

Последний раз Стояногло обратился в парламент с требованием снять неприкосновенность с депутатов в сентябре 2019 года. Народные избранники Регина Апостолова и Марина Таубер тогда лишились иммунитета. Впоследствии десяти акционерам Unibank было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупных масштабах и отмывании денег в интересах организованной преступной группы. В их числе были Таубер и Апостолова.

В сентябре 2020 года с депутатов обвинения сняли.

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