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Игорь Додон

Додон: начинается интересный, сложный, но очень важный период

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201225/33028126/igor-dodon-rasskazal-o-svoikh-blizhayshikh-planakh.html

Игорь Додон рассказал о ближайших планах в политике, обратился к сторонникам и оппонентам, а также напомнил о своей поездке в Москву.

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Пятый президент Молдовы Игорь Додон заверил своих сторонников, что продолжит отстаивать ценности, за которые боролся с момента, как занялся активной политикой. Такое заявление Додон сделал в эфире своего еженедельного блога в пятницу.

О политическом будущем
Игорь Додон
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Обращение пятого президента Молдовы: что заявил Игорь Додон

В ближайшее время, по словам Додона, ожидается очень сложный, важный и интересный период.

"Может, не все понимают некоторые наши шаги на данном этапе, но невозможно раскрыть все, что последует, это было бы неправильно. Мы знаем, как будем действовать в зависимости от того, как себя поведут наши оппоненты. Но можете быть уверены, что я всегда буду рядом с вами. Буду защищать все наши ценности, за которые мы всегда боролись, – государственность, дружба с Россией и не только, православная вера", – заявил Додон.

Он также обратился к своим политическим оппонентам.

"Без диалога у вас ничего не получится. Неважно, насколько сильными вы себя считаете, эйфория пройдет. Необходим диалог. Если не будет диалога, будет полная блокировка", – подчеркнул политик.

Также Додон рассказал, что 30 декабря пройдет съезд Партии социалистов.

Ближайшие планы – поездка в Москву

Игорь Додон и Дмитрий Козак.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон прокомментировал молдавско-российскую повестку
Додон напомнил, что в эти дни совершает рабочую поездку в Москву, где у него запланировано много важных встреч. В пятницу будет несколько официальных сообщений о встречах в российской столице.

Ранее Додон сообщал, что с ним в Москву отправляется также председатель парламента Зинаида Гречаная, вице-спикер Влад Батрынча, примар Кишинева Ион Чебан и ряд депутатов-социалистов.

Поздравление

Пятый президент Молдовы также поздравил граждан с зимними праздниками. 

"Светлых всем праздников, душевного тепла. Оставьте все плохое, что было в этом году. Год был очень сложным, но оставьте все плохое, всю ненависть в стороне. Давайте вступим в новый год с открытым сердцем, станем добрее", – заключил Додон.

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