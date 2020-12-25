Додон: начинается интересный, сложный, но очень важный период

Игорь Додон рассказал о ближайших планах в политике, обратился к сторонникам и оппонентам, а также напомнил о своей поездке в Москву.

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Пятый президент Молдовы Игорь Додон заверил своих сторонников, что продолжит отстаивать ценности, за которые боролся с момента, как занялся активной политикой. Такое заявление Додон сделал в эфире своего еженедельного блога в пятницу.

В ближайшее время, по словам Додона, ожидается очень сложный, важный и интересный период.

"Может, не все понимают некоторые наши шаги на данном этапе, но невозможно раскрыть все, что последует, это было бы неправильно. Мы знаем, как будем действовать в зависимости от того, как себя поведут наши оппоненты. Но можете быть уверены, что я всегда буду рядом с вами. Буду защищать все наши ценности, за которые мы всегда боролись, – государственность, дружба с Россией и не только, православная вера", – заявил Додон.

Он также обратился к своим политическим оппонентам.

"Без диалога у вас ничего не получится. Неважно, насколько сильными вы себя считаете, эйфория пройдет. Необходим диалог. Если не будет диалога, будет полная блокировка", – подчеркнул политик.

Также Додон рассказал, что 30 декабря пройдет съезд Партии социалистов.

Ближайшие планы – поездка в Москву

Додон напомнил, что в эти дни совершает рабочую поездку в Москву, где у него запланировано много важных встреч. В пятницу будет несколько официальных сообщений о встречах в российской столице.

Ранее Додон сообщал, что с ним в Москву отправляется также председатель парламента Зинаида Гречаная, вице-спикер Влад Батрынча, примар Кишинева Ион Чебан и ряд депутатов-социалистов.

Поздравление

Пятый президент Молдовы также поздравил граждан с зимними праздниками.

"Светлых всем праздников, душевного тепла. Оставьте все плохое, что было в этом году. Год был очень сложным, но оставьте все плохое, всю ненависть в стороне. Давайте вступим в новый год с открытым сердцем, станем добрее", – заключил Додон.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova