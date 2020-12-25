Додон: досрочные парламентские выборы могут пройти в мае или осенью 2021-го

Пятый президент Молдовы Игорь Додон рассказал о сроках проведения выборов в высшей законодательный орган страны, важности российских миротворцев в регионе и повестке отношений с Россией.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Досрочные парламентские выборы в Молдове могут пройти в мае или осенью 2021 года. Об этом пятый президент Молдовы Игорь Додон заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"В течение этого года мы не раз говорили о том, что действующий парламент нужно распускать, потому что после выборов прошлого года 20% депутатов ушли из своих фракций. Нынешний состав не соответствует голосам избирателей на прошлых выборах, поэтому его нужно распускать. Сделать это быстрее можно через отставку правительства", – сказал Додон.

Он добавил, что именно поэтому совместно с премьером и спикером было принято осознанное решение, что правительство уходит в отставку и начинается процесс досрочных парламентских выборов.

"Новый президент может попытаться без парламентского большинства назначить другое правительство. Но, скорее всего, в следующем году будут досрочные парламентские выборы – в мае или осенью. Это зависит от того, что будет происходить в ближайшие две-три недели в Молдове. Думаю, что год будет непростым, но, надеюсь, что с хорошими результатами", – добавил Додон.

О заявлениях Санду по миротворцам

Додон считает, что заявления президента Майи Санду по миротворцам "создают очень неприятный фон".

"Видел заявления нового президента касательно миротворцев. Считаю, что это категорически нельзя делать. Это ошибка. Российские миротворцы на Днестре обеспечивали, обеспечивают и будут обеспечивать мир и спокойствие в нашем регионе. Категорически этот вопрос сейчас нет смысла трогать. Да, если мы дойдем до какого-то политического урегулирования приднестровского конфликта, посмотрим в рамках этой концепции", – пояснил пятый президент, добавив, что "нужно сохранить мир и диалог с Приднестровьем".

При этом, по его словам, для конкретных шагов в этом направлении главе молдавского государства нужно контролировать правительство и парламент.

О диалоге с Россией

Додон также уверен, что повестка с Москвой для Молдовы очень важна.

"Считаю, что Российская Федерация – наш стратегический партнер. За последние 10 лет, несмотря на то что очень тяжелый 2020 год, у нас, мне кажется, самый хороший диалог именно в этом году. В этом году был хороший диалог на уровне президентов, спикеров парламента, и впервые за последние 10 лет у нас был хороший диалог на уровне правительств", – сказал Додон.

Он также напомнил, что в качестве премьера Ион Кику участвовал в заседании ЕЭАС, где Молдова является наблюдателем.

"2020 год мы заканчиваем положительно в двусторонней повестке Молдовы и России. Мы приняли ряд очень важных законов – мы вернули российские СМИ в Молдову. Мы вернули русскому языку статус языка межнационального общения. У нас более 35% населения говорят на русском языке. Приняли закон и о том, что инструкции для лекарств обязательно должны быть на русском языке, снизили пенсионный возраст. На этой неделе наконец мы закончили переговоры и приняли в правительстве соглашение о социальной защите граждан между Молдовой и Россией. Считаю, что это хороший задел на будущее", – пояснил Додон.

В составе молдавской делегации, куда в том числе входят спикер Зинаида Гречаная и вице-спикер Влад Батрынча, Додон находится с визитом в Москве. У них уже состоялась встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

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