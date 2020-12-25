Додон: досрочные парламентские выборы могут пройти в мае или осенью 2021-го

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Досрочные парламентские выборы в Молдове могут пройти в мае или осенью 2021 года. Об этом пятый президент Молдовы Игорь Додон заявил в эфире телеканала "Россия 24".
©
Sputnik / Сергей ГунеевО досрочных выборах
"В течение этого года мы не раз говорили о том, что действующий парламент нужно распускать, потому что после выборов прошлого года 20% депутатов ушли из своих фракций. Нынешний состав не соответствует голосам избирателей на прошлых выборах, поэтому его нужно распускать. Сделать это быстрее можно через отставку правительства", – сказал Додон.
Он добавил, что именно поэтому совместно с премьером и спикером было принято осознанное решение, что правительство уходит в отставку и начинается процесс досрочных парламентских выборов.
"Новый президент может попытаться без парламентского большинства назначить другое правительство. Но, скорее всего, в следующем году будут досрочные парламентские выборы – в мае или осенью. Это зависит от того, что будет происходить в ближайшие две-три недели в Молдове. Думаю, что год будет непростым, но, надеюсь, что с хорошими результатами", – добавил Додон.
О заявлениях Санду по миротворцам
Додон считает, что заявления президента Майи Санду по миротворцам "создают очень неприятный фон".
При этом, по его словам, для конкретных шагов в этом направлении главе молдавского государства нужно контролировать правительство и парламент.
О диалоге с Россией
Додон также уверен, что повестка с Москвой для Молдовы очень важна.
"Считаю, что Российская Федерация – наш стратегический партнер. За последние 10 лет, несмотря на то что очень тяжелый 2020 год, у нас, мне кажется, самый хороший диалог именно в этом году. В этом году был хороший диалог на уровне президентов, спикеров парламента, и впервые за последние 10 лет у нас был хороший диалог на уровне правительств", – сказал Додон.
"2020 год мы заканчиваем положительно в двусторонней повестке Молдовы и России. Мы приняли ряд очень важных законов – мы вернули российские СМИ в Молдову. Мы вернули русскому языку статус языка межнационального общения. У нас более 35% населения говорят на русском языке. Приняли закон и о том, что инструкции для лекарств обязательно должны быть на русском языке, снизили пенсионный возраст. На этой неделе наконец мы закончили переговоры и приняли в правительстве соглашение о социальной защите граждан между Молдовой и Россией. Считаю, что это хороший задел на будущее", – пояснил Додон.
В составе молдавской делегации, куда в том числе входят спикер Зинаида Гречаная и вице-спикер Влад Батрынча, Додон находится с визитом в Москве. У них уже состоялась встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>