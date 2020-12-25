Гречаная на встрече с Володиным: важно сохранить добрые отношения с Россией

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Председатель высшего законодательного органа Молдовы Зинаида Гречаная подтвердила заинтересованность в укреплении отношений между молдавским парламентом и Федеральным собранием России – как на двусторонней основе, так и в рамках региональных и международных межпарламентских организаций.
Такую позицию Гречаная выразила в рамках визита в Москву и встречи с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.
На встрече также присутствовал пятый президент Молдовы Игорь Додон.
В ходе беседы стороны обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития молдавско-российского сотрудничества, в том числе на парламентском уровне.
"Во время встречи подтверждена важность сохранения и укрепления добрых отношений дружбы и стратегического сотрудничества между Молдовой и Россией", – говорится в сообщении на официальной странице Гречаной в Facebook.
Во время дискуссии стороны обсудили законодательные изменения, недавно принятые молдавскими депутатами, которые позволили возобновить ретрансляцию российских информационных и аналитических программ на территории Молдовы.
Гречаная также рассказала российскому коллеге о принятии закона, вернувшего русскому языку статус языка межнационального общения в Молдове.
Володин отметил, что этот факт важен для экономического, культурного и социального взаимодействия между Россией и Молдовой и в первую очередь отвечает интересам граждан республики.
Также в ходе встречи обсудили завершение переговоров по проекту соглашения между Молдовой и Россией о социальном обеспечении.
Административная договоренность о его применении будет подписана представителями Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы и Министерства труда и социальной защиты РФ.
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