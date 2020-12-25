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Встреча замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с пятым президентом Молдовы Игорем Додоном, спикером Зинаидой Гречаной, вице-спикером Владом Бэтрынчей, башканом Гагаузии Ириной Влах и мэром Кишинева Ионом Чебаном

Молдавская делегация в Москве встретилась с Козаком: о чем шла речь

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
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Sputnik Молдова
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Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся укрепления стратегического партнерства между Молдовой и Россией.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Молдавская делегация, в которую вошли пятый президент Молдовы Игорь Додон, спикер Зинаида Гречаная, вице-спикер Влад Батрынча, башкан Гагаузии Ирина Влах и примар Кишинева Ион Чебан, встретилась в пятницу с руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Об этом сообщил на свой странице в Facebook Игорь Додон. 

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, спикер Зинаида Гречаная и пятый президент Молдовы Игорь Додон
© Photo : ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гречаная на встрече с Володиным: важно сохранить добрые отношения с Россией

По его словам, стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся укрепления стратегического партнерства между двумя государствами.

"Подвели итоги уходящего года в молдавско-российских отношениях, констатировали их позитивную динамику, несмотря на пандемический кризис и политические процессы в Молдове", - написал Додон.

Он отметил, что на встрече также говорили о перспективах экономического сотрудничества между Молдовой и Россией, а также о региональной кооперации. В связи с этим указали на наличие не в полной мере реализованного потенциала.

"Выразил Дмитрию Козаку и в его лице руководству РФ искреннюю благодарность за поддержку Молдовы в борьбе с распространением коронавируса, за безвозмездную помощь нашим фермерам, пострадавшим от засухи, и молдавским экспортерам в части предоставления в 2018-2020 годах режима беспошлинных поставок агропромышленной продукции на российский рынок", - добавил пятый президент Молдовы. 

Напомним, молдавская делегация в пятницу совершает рабочий визит в Москву. Представители молдавской власти уже провели встречу с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.

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