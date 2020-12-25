Итоговая пресс-конференция Красносельского: мы готовы к диалогу

Лидер Приднестровья рассказал, будет ли в регионе локдаун, какую вакцину выберет Приднестровье, а требования о выводе российских миротворцев назвал политической рекламой.

ТИРАСПОЛЬ, 25 дек - Sputnik, Мария Михайлова. Встреча Вадима Красносельского с журналистами в этом году проходила в необычном формате. Причина – пандемия коронавируса. На итоговую пресс-конференцию были приглашены только главные редакторы ведущих СМИ Приднестровья. Говорили о внешней и внутренней политике, борьбе с коронавирусом, госпрограммах и социальных проектах.

О внешней политике

Начали разговор с молдавско-приднестровских отношений. Вадим Красносельский ответил президенту Молдовы Майи Санду на ее слова о нежелании пока с ним встречаться.

"Одно дело, когда ты в статусе оппозиции делаешь какие-то заявления, даже пусть ты избрана. А другое дело, когда ты действующий президент. Это разные степени ответственности. Должно все устаканиться, должна быть получена власть де-юре, и тогда уже президент, а не оппозиция будет принимать решения. Вот тогда и посмотрим на заявления", - подчеркнул лидер Приднестровья.

Требования Санду о выводе российских войск из Приднестровья Красносельский назвал политической рекламой и желанием обратить на себя внимание.

"Ничего нового госпожа Санду не сказала. Игорь Додон тоже говорил о том, что после урегулирования необходимо вывести все "иностранные войска". Госпожа Санду сказала чуть по-другому. Просто резче. И у нас позиция та же. Во-первых, без России и без приднестровского народа это не решить, а мы остаемся верными миротворцам России, мы понимаем, кто принес мир на нашу землю. Миротворцы – гарант мира, причем, и для Приднестровья, и для Молдовы", - заявил Красносельский.

Он также отметил готовность Приднестровья продолжать переговоры с Молдовой. За последний год диалог практически прекратился. Связано это не столько с пандемией коронавируса, сколько с политическими событиями на правом берегу Днестра.

"Наша позиция остается прежней. Мы готовы к диалогу как в формате "1+1", так и в формате "5+2". Мы остаемся верны принципам добрососедства, сотрудничества и договороспособности. При этом, мы однозначно настаиваем на присутствии на берегах Днестра миротворцев России. Считаю, что это как раз та база, благодаря которой и возможны дальнейшие переговоры, а не стрельба из автоматов, пушек и иные провокации. Это важно понимать", - добавил лидер Приднестровья.

Завершая тему внешней политики, Красносельский обозначил многогранность взаимоотношений с Россией, отметил военное сотрудничество, миротворчество, политическую составляющую, и формат "5+2", где РФ выступает гарантом. С русским миром приднестровский лидер связывает культурные, гуманитарные, экономические вопросы.

О борьбе с коронавирусом

Во время общения с журналистами приднестровский лидер рассказал о том, как выстраивалась эффективная модель борьбы с COVID-19. Изначально в регионе было всего 220 мест в инфекционных отделениях. За время пандемии коечный фонд расширили до 2800. Еще весной при лечении допускали только госпитализацию.

"Из 100% заболевших у 60-70% есть воспаление легких. И как таких людей можно оставить дома, чтобы они самостоятельно лечились? Это невозможно. Поэтому изначально была выстроена система, что все коронавирусные больные лечатся исключительно в больничных стационарах", - отметил Красносельский.

С 2 декабря бессимптомных пациентов лечат на дому. Состояние ухудшается - больного отправляют в ковид-госпиталь. "Сейчас около 300 человек переведены с домашнего на госпитальное лечение", - уточнил лидер Приднестровья.

Сегодня в регионе от коронавирусной инфекции лечатся порядка 5,5 тысячи больных. Меньше 1% находятся в тяжелом состоянии и только 1 человек - на аппарате ИВЛ.

"Сейчас в день заражаются в среднем 500 человек. 30 дней – 15 тысяч. Они должны сделать минимум два теста – это 30 тысяч тестов. И все остальное, что связано с лечением – питание, медикаменты, должный уход – колоссальная нагрузка и на бюджет, и на врача", - подчеркнул лидер Приднестровья.

Красносельский рассказал, сколько денег потрачено на борьбу с COVID-19. С начала пандемии - это более 300 миллионов приднестровских рублей, что практически эквивалентно сумме в молдавских леях. Треть - на зарплаты врачам, работающим в инфекционных госпиталях. Кроме того, в Приднестровье бесплатно тестируют ковид-больных. Еще одна статьях расходов - организация лечения, питания и закупка медикаментов.

О локдауне

Говоря о вакцинации от коронавируса, Красносельский отметил, что она должна быть добровольной. "У нас есть возможность изучить, какая вакцина лучше. Ту и будем закупать и применять", - добавил он.

Лидер Приднестровья обещал, что локдауна в Приднестровье не будет. По словам Красносельского, в нынешних условиях наиболее эффективны точечные меры.

"Если говорить о локдауне, надо останавливать все полностью, то есть крупный, средний и малый бизнес, учебные заведения и другие объекты. А возможно ли это в наших условиях? Наверное, нет", – сказал он.

Приднестровье выбрало локальные ограничения. В пример Красносельский привел схему работы в учебных заведениях. Один ученик заболевает, весь класс уходит на карантин. Но обучение всей школы не прекращается. При этом, лидер непризнанной ПМР назвал дистанционное обучение катастрофой, но, вместе с тем, согласился, что это вынужденная мера.

В ходе общения с журналистами Красносельский также заявил, что повышение зарплат работникам бюджетной сферы и пенсий в следующем году запланировано в бюджете. Для этого власти зарезервировали 160 миллионов приднестровских рублей.

При этом, услуги ЖКХ и проезд в общественном транспорте в 2021 году не подорожают. В плане ценовой составляющей: все тарифы останутся на уровне 2020 года. В Приднестровье также не изменится стоимость обучения в высших и средне-специальных учебных заведениях. По словам Красносельского, в среднем приднестровские студенты оплачивают от 10% до 25% полной стоимости своего обучения. Основные затраты берет на себя государство.

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