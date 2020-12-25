Итоговая пресс-конференция Красносельского: мы готовы к диалогу

ТИРАСПОЛЬ, 25 дек - Sputnik, Мария Михайлова. Встреча Вадима Красносельского с журналистами в этом году проходила в необычном формате. Причина – пандемия коронавируса. На итоговую пресс-конференцию были приглашены только главные редакторы ведущих СМИ Приднестровья. Говорили о внешней и внутренней политике, борьбе с коронавирусом, госпрограммах и социальных проектах.
- Итоговая пресс-конференция Вадима Красносельского
- Итоговая пресс-конференция Вадима Красносельского
О внешней политике
Начали разговор с молдавско-приднестровских отношений. Вадим Красносельский ответил президенту Молдовы Майи Санду на ее слова о нежелании пока с ним встречаться.
Требования Санду о выводе российских войск из Приднестровья Красносельский назвал политической рекламой и желанием обратить на себя внимание.
"Ничего нового госпожа Санду не сказала. Игорь Додон тоже говорил о том, что после урегулирования необходимо вывести все "иностранные войска". Госпожа Санду сказала чуть по-другому. Просто резче. И у нас позиция та же. Во-первых, без России и без приднестровского народа это не решить, а мы остаемся верными миротворцам России, мы понимаем, кто принес мир на нашу землю. Миротворцы – гарант мира, причем, и для Приднестровья, и для Молдовы", - заявил Красносельский.
Он также отметил готовность Приднестровья продолжать переговоры с Молдовой. За последний год диалог практически прекратился. Связано это не столько с пандемией коронавируса, сколько с политическими событиями на правом берегу Днестра.
Завершая тему внешней политики, Красносельский обозначил многогранность взаимоотношений с Россией, отметил военное сотрудничество, миротворчество, политическую составляющую, и формат "5+2", где РФ выступает гарантом. С русским миром приднестровский лидер связывает культурные, гуманитарные, экономические вопросы.
О борьбе с коронавирусом
Во время общения с журналистами приднестровский лидер рассказал о том, как выстраивалась эффективная модель борьбы с COVID-19. Изначально в регионе было всего 220 мест в инфекционных отделениях. За время пандемии коечный фонд расширили до 2800. Еще весной при лечении допускали только госпитализацию.
"Из 100% заболевших у 60-70% есть воспаление легких. И как таких людей можно оставить дома, чтобы они самостоятельно лечились? Это невозможно. Поэтому изначально была выстроена система, что все коронавирусные больные лечатся исключительно в больничных стационарах", - отметил Красносельский.
Сегодня в регионе от коронавирусной инфекции лечатся порядка 5,5 тысячи больных. Меньше 1% находятся в тяжелом состоянии и только 1 человек - на аппарате ИВЛ.
"Сейчас в день заражаются в среднем 500 человек. 30 дней – 15 тысяч. Они должны сделать минимум два теста – это 30 тысяч тестов. И все остальное, что связано с лечением – питание, медикаменты, должный уход – колоссальная нагрузка и на бюджет, и на врача", - подчеркнул лидер Приднестровья.
Красносельский рассказал, сколько денег потрачено на борьбу с COVID-19. С начала пандемии - это более 300 миллионов приднестровских рублей, что практически эквивалентно сумме в молдавских леях. Треть - на зарплаты врачам, работающим в инфекционных госпиталях. Кроме того, в Приднестровье бесплатно тестируют ковид-больных. Еще одна статьях расходов - организация лечения, питания и закупка медикаментов.
О локдауне
Лидер Приднестровья обещал, что локдауна в Приднестровье не будет. По словам Красносельского, в нынешних условиях наиболее эффективны точечные меры.
"Если говорить о локдауне, надо останавливать все полностью, то есть крупный, средний и малый бизнес, учебные заведения и другие объекты. А возможно ли это в наших условиях? Наверное, нет", – сказал он.
Приднестровье выбрало локальные ограничения. В пример Красносельский привел схему работы в учебных заведениях. Один ученик заболевает, весь класс уходит на карантин. Но обучение всей школы не прекращается. При этом, лидер непризнанной ПМР назвал дистанционное обучение катастрофой, но, вместе с тем, согласился, что это вынужденная мера.
©
Sputnik / Irina LeahovaО повышении зарплат и пенсий
В ходе общения с журналистами Красносельский также заявил, что повышение зарплат работникам бюджетной сферы и пенсий в следующем году запланировано в бюджете. Для этого власти зарезервировали 160 миллионов приднестровских рублей.
При этом, услуги ЖКХ и проезд в общественном транспорте в 2021 году не подорожают. В плане ценовой составляющей: все тарифы останутся на уровне 2020 года. В Приднестровье также не изменится стоимость обучения в высших и средне-специальных учебных заведениях. По словам Красносельского, в среднем приднестровские студенты оплачивают от 10% до 25% полной стоимости своего обучения. Основные затраты берет на себя государство.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>