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Правительство РМ

PAS требует, чтобы Ион Кику и министры продолжали работу после отставки

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201226/33038210/pas-raskritikovala-reshenie-ministrov-pokinut-svoi-dolzhnosti.html

Если вице-премьеры откажутся от временного исполнения обязанностей главы правительства, эти функции должен выполнять самый старший по возрасту министр.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Вице-председатель партии "Действие и солидарность", депутат парламента Серджиу Литвиненко раскритиковал решение Иона Кику и ряда министров оставить свои должности после того, как было объявлено об отставке правительства.

Отказ действующего премьер-министра и нескольких глав министерств от продолжения работы в качестве временно исполняющих обязанности до назначения нового кабинета министров Литвиненко назвал "диверсией" и "актом мести". Действующее законодательство, определяющее деятельность правительства, он считает "кривым" и настаивает, что его следует оспорить в Конституционном суде.

Ион Кику.
© Sputnik / Rodion Proca
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По словам депутата, исполнение обязанностей главы правительства и глав министерств может быть поручено только ответственным работникам, занимающим должности министров. Таким образом, по словам Литвиненко, "если о своем уходе объявят все министры, кроме министра обороны, то он и станет врио премьера, а также должен будет временно руководить остальными, оставшимися без руководителей министерствами".

Партия "Действие и солидарность" в парламенте последовательно требовала отставки кабинета министров Иона Кику. О своем уходе в отставку Кику заявил 23 декабря.

Кто уходит с должности вместе с Ионом Кику

После встречи с президентом Молдовы Майей Санду премьер заявил, что по договоренности с главой государства он будет выполнять обязанности главы правительства только до 31 декабря. По сообщению Кику, вместе с ним оставят свои посты министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, министр финансов, вице-премьер Сергей Пушкуца и министр экономики, инфраструктуры и инфраструктуры Анатол Усатый. Остальные члены правительства продолжат работу в качестве временно исполняющих обязанности.

Роман Михэеш.
© Sputnik / Иовва Виктор
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Согласно Закону "О правительстве", до назначения врио премьер-министра его полномочия исполняют вице-премьеры, а в случае их отсутствия — старший по возрасту министр. Старшим по возрасту в кабинете министров является глава Минобороны Виктор Гайчук, которому 63 года.

В составе правительства Молдовы девять министерств — МВД, Министерство здравоохранения и социальной защиты, МИДЕИ, Министерство образования, культуры и исследований, Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Министерство финансов, Министерство экономики и инфраструктуры, Министерство юстиции и Министерство обороны. Вице-премьерами являются глава Минфина и вице-премьер по реинтеграции. В состав кабинета министров входит также башкан Гагаузии.

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Теги:
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