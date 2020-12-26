PAS требует, чтобы Ион Кику и министры продолжали работу после отставки

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Вице-председатель партии "Действие и солидарность", депутат парламента Серджиу Литвиненко раскритиковал решение Иона Кику и ряда министров оставить свои должности после того, как было объявлено об отставке правительства.
Отказ действующего премьер-министра и нескольких глав министерств от продолжения работы в качестве временно исполняющих обязанности до назначения нового кабинета министров Литвиненко назвал "диверсией" и "актом мести". Действующее законодательство, определяющее деятельность правительства, он считает "кривым" и настаивает, что его следует оспорить в Конституционном суде.
Партия "Действие и солидарность" в парламенте последовательно требовала отставки кабинета министров Иона Кику. О своем уходе в отставку Кику заявил 23 декабря.
Кто уходит с должности вместе с Ионом Кику
После встречи с президентом Молдовы Майей Санду премьер заявил, что по договоренности с главой государства он будет выполнять обязанности главы правительства только до 31 декабря. По сообщению Кику, вместе с ним оставят свои посты министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, министр финансов, вице-премьер Сергей Пушкуца и министр экономики, инфраструктуры и инфраструктуры Анатол Усатый. Остальные члены правительства продолжат работу в качестве временно исполняющих обязанности.
В составе правительства Молдовы девять министерств — МВД, Министерство здравоохранения и социальной защиты, МИДЕИ, Министерство образования, культуры и исследований, Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Министерство финансов, Министерство экономики и инфраструктуры, Министерство юстиции и Министерство обороны. Вице-премьерами являются глава Минфина и вице-премьер по реинтеграции. В состав кабинета министров входит также башкан Гагаузии.
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