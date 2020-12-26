Президент Молдовы встретилась с главой СИБ

По сообщению главы государства, на встрече обсуждались вопросы национальной безопасности и борьбы с коррупцией.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась с директором Службы информации и безопасности Александром Есауленко. Об этом она сообщила в субботу на своей странице в соцсети Facebook.

"Обсудили актуальную ситуацию в Республике Молдова и риски для безопасности государства. Уточнила мою позицию в качестве президента по отношению к борьбе с коррупцией и консолидации усилий государственных институтов по обеспечению национальной безопасности", — написала Санду.

В середине декабря Артур Гуменюк был освобожден от должности заместителя директора Службы информации и безопасности. О причинах его ухода с должности не сообщалось.

Согласно поправкам в законодательство, принятым парламентом Молдовы, контроль над деятельностью СИБ был передан от президента к законодательному органу. Однако впоследствии Конституционный суд приостановил действие закона по запросу ряда депутатов.

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