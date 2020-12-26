Генпрокурор проинформировал президента о расследовании резонансных дел

Майя Санду на встрече с Александром Стояногло подчеркнула, что в расследовании должен быть обеспечен прогресс, которого ждет общественность страны.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло в субботу рассказал о ходе расследования резонансных дел на встрече с президентом Молдовы Майей Санду.

Глава государства, в свою очередь, подчеркнула, что общественность ждет от Генеральной прокуратуры результатов, которые позволят обеспечить правосудие и наказать виновных.

Ранее Стояногло заявлял, что Генпрокуратура намерена потребовать снятия иммунитета с некоторых молдавских законодателей. Генпрокурор не уточнил, о ком из народных избранников идет речь.

Стояногло также предупредил, что в ближайшее время возможна попытка сместить его с поста генпрокурора Молдовы на основе заявления одного из участников, проигравшего в ходе конкурса на должность главы Генпрокуратуры.

Последний раз Стояногло обратился в парламент с требованием снять неприкосновенность с депутатов в сентябре 2019 года. Народные избранники Регина Апостолова и Марина Таубер тогда лишились иммунитета. Впоследствии десяти акционерам Unibank было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупных масштабах и отмывании денег в интересах организованной преступной группы. В их числе были Таубер и Апостолова.

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