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Президент Румынии Клаус Йоханнис

Президент Румынии прибудет во вторник в Кишинев: что у него в планах

© Photo : Președintele României
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201228/33052122/prezident-rumynii-pribudet-vo-vtornik-v-Kishinev-chto-u-nego-v-planakh.html

Администрация румынского президента опубликовала программу визита Клауса Йоханниса в Молдову: в планах – беседа с Майей Санду tête-à-tête и переговоры с участием членов обеих делегаций.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Румынский лидер Клаус Йоханнис прибудет во вторник с визитом в Кишинев. У него запланирована встреча с президентом Молдовы Майей Санду. Об этом сообщается на официальном сайте главы соседнего государства.

Клаус Йоханнис
© Photo : Președintele României
Клаус Йоханнис посетит Молдову с официальным визитом

По информации структуры, на 11.30 запланирована официальная церемония приветствия в администрации президента Молдовы. А затем – беседа tête-à-tête. В 12.30 должны состояться переговоры с участием членов обеих делегаций. Затем главы государств выступят с заявлениями для прессы.

Договоренность о том, что Йоханнис посетит Кишинев, была достигнута в ходе телефонного разговора, который состоялся между ним и Санду, сообщает посольство Румынии в Кишиневе.

Молдавские аграрии, которые выставили технику перед зданиями правительства и парламента республики в начале декабря, ранее заявляли, что в дополнение к своим требованиям они хотят встретиться не только с президентом Молдовы Майей Санду, но и с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом.

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