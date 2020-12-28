Консультации Санду с социалистами: чем закончилась беседа

Президент Молдовы с понедельника начала консультации с парламентскими фракциями. Санду поочередно проводит встречи с фракциями Партии социалистов, PAS, "Платформы DA", Демпартии, партии "Шор" и парламентской группой ProMoldova.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Молдавские социалисты настаивают на досрочных парламентских выборах. Об этом депутаты ПСРМ заявили президенту Майе Санду на консультациях в понедельник.

"Если у президента есть кандидатура на пост премьера, то мы проанализируем ее, посмотрим программу правительства. Еще раз отмечу нашу позицию – мы за досрочные парламентские выборы", – сказал глава фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

По словам депутата, позицию фракции сообщили главе государства. "На этом этапе переговоры завершились", – отметил социалист.

На вопрос о том, планируются ли еще консультации, Фуркулицэ ответил, что "решение за президентом". "Глава государства – основной модератор этого процесса", – уточнил парламентарий.

Депутат обратил внимание на то, что не готов прогнозировать, какие могут быть кандидатуры на пост премьера.

Как отметил Фуркулицэ, путь к досрочным парламентским выборам лежит через Конституцию. "Все законные условия предусмотрены в Основном законе страны. Все сценарии – в руках нынешнего президента", – отметил Фуркулицэ.

Ранее Ион Кику заявил, что до конца года будет исполнять обязанности премьера. Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с Майей Санду. Кику сообщил, что до 31 декабря и. о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты, министра финансов и министра экономики будут Виорика Думбрэвяну, Сергей Пушкуца и Анатол Усатый. Другие министры должны продолжить работу дальше.

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