Что предполагает новый План действий Совета Европы для Молдовы

План действий для Республики Молдова рассчитан на ближайшую четырехлетку и начнет внедряться с 1 января 2021 года.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Комитет министров Совета Европы утвердил новый План действий для Республики Молдова на 2021-2024 годы, в котором излагаются приоритеты сотрудничества на следующее четырехлетие. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции РМ.

"Совет Европы продолжит оказывать помощь в приоритетных областях - реформировании сектора правосудия, уголовной и пенитенциарной систем", - подчеркнули в релизе МИДЕИ.

Исходя из плана, продолжится деятельность в избирательной сфере, а также в сфере борьбы с насилием в отношении детей. Отдельная глава посвящена мерам доверия между двумя берегами Днестра.

"В этих сферах совместные проекты направлены на закрепление результатов реализации предыдущих планов действий", - пояснили в ведомстве.

В плане также определены и согласованы области для укрепления, которые требуют совместных усилий и дополнительной поддержки со стороны Совета Европы, в том числе правовая помощь, посредничество и примирение в уголовных делах, борьба с торговлей людьми, социальные права и права человека в секторе здравоохранения, местное самоуправление, предотвращение и борьба с насилием в отношении женщин.

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