Что предполагает новый План действий Совета Европы для Молдовы

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Комитет министров Совета Европы утвердил новый План действий для Республики Молдова на 2021-2024 годы, в котором излагаются приоритеты сотрудничества на следующее четырехлетие. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции РМ.
"Совет Европы продолжит оказывать помощь в приоритетных областях - реформировании сектора правосудия, уголовной и пенитенциарной систем", - подчеркнули в релизе МИДЕИ.
"В этих сферах совместные проекты направлены на закрепление результатов реализации предыдущих планов действий", - пояснили в ведомстве.
В плане также определены и согласованы области для укрепления, которые требуют совместных усилий и дополнительной поддержки со стороны Совета Европы, в том числе правовая помощь, посредничество и примирение в уголовных делах, борьба с торговлей людьми, социальные права и права человека в секторе здравоохранения, местное самоуправление, предотвращение и борьба с насилием в отношении женщин.
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